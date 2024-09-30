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Emekli Maaşına Zam Bekleyenleri Üzecek Hesap: "Maksimum 15 Bin Lirayı Görür"

Emekli Maaşına Zam Bekleyenleri Üzecek Hesap: "Maksimum 15 Bin Lirayı Görür"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
30.09.2024 - 13:19

Milyonlarca vatandaş “2025’te asgari ücret, emekli maaşı ne kadar?” olacak sorularının yanıtını arıyor. Maaşlarına iyileştirme bekleyen vatandaşları üzecek haber Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’tan geldi. TGRT Haber'e konuşan Karakaş, “Memur emeklileri yüzde 10’u geçmeyecek bir zam alacak. Emeklinin taban maaşı ise maksimum 15 bin TL’yi görür” dedi.

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2025 vergi zamlarının yanı sıra maaş zamlarıyla geliyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete; memur ve emekli maaşına yapılacak zammı bekliyor.

2025 vergi zamlarının yanı sıra maaş zamlarıyla geliyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete; memur ve emekli maaşına yapılacak zammı bekliyor.

“Zam yüzde 10’u geçmeyecek.”

“Zam yüzde 10’u geçmeyecek.”

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, vatandaşları üzecek haberi verdi. TGRT Haber’e konuşan Karakaş, memur emeklilerinin yüzde 10’u geçmeyecek bir zam alacağını söyledi.

Karakaş’a göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15’i geçmeyecek bir zamla karşılaşacak. Vatandaşın maksimum alacağı zam yüzde 10-15 civarında olacak.

Karakaş’a göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15’i geçmeyecek bir zamla karşılaşacak. Vatandaşın maksimum alacağı zam yüzde 10-15 civarında olacak.

Emekli taban maaşı ne kadar olacak?

Emekli taban maaşı ne kadar olacak?

İsa Karakaş, emeklilerin taban maaşının maksimum 15 bin lirayı görebileceğini söyledi. Asgari ücretin 22 bin 500 TL’yi de geçmeyeceğini ifade eden Karakaaş, “20 bin ile 22 bin 500 arası bir rakamdan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

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