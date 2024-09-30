Emekli Maaşına Zam Bekleyenleri Üzecek Hesap: "Maksimum 15 Bin Lirayı Görür"

İsa Karakaş, emeklilerin taban maaşının maksimum 15 bin lirayı görebileceğini söyledi. Asgari ücretin 22 bin 500 TL’yi de geçmeyeceğini ifade eden Karakaaş, “20 bin ile 22 bin 500 arası bir rakamdan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.