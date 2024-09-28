Memur ve Emeklinin Kaderi 3 Ocak’ta Belli Olacak! Üç Aylık Enflasyon Farklı İle Zam Hesabı
Memur ve Emeklinin Kaderi 3 Ocak’ta Belli Olacak! Üç Aylık Enflasyon Farklı İle Zam Hesabı
Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. 3 Ocak saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aralık enflasyon verileriyle tablo belli olacak. Mynet’ten Sinem Eryılmaz, 3 aylık enflasyon farkından yola çıkarak memur ve emekli zammını derledi.
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Temmuz 2024’te memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
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Her 6 ayda bir zam alan memur ve emekliler yeni yılda yapılacak zammı beklemeye başladı.
Mynet’ten Sinem Eryılmaz’ın haberine göre Merkez Bankası başta olmak üzere pek çok kurumun enflasyon tahminlerine göre 2025 zammının yüzde 10-15 aralığında olması bekleniyor.
Net rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak’ta saat 10.00’da açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak.
3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon rakamları da zam oranını şekillendirecek. Eylül ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 1.50-2.50 aralığında.
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Ekonomistlerin tahminine göre 3 aylık enflasyonun yüzde 7.99 olması bekleniyor. Son zamla 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı için masada 14-15 bin TL rakam bulunduğu ifade ediliyor.
Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre en düşük Bağ-Kur’lu maaşı 14 bin 401 TL; SKK’lı maaşının ise 9 bin 970 TL olması öngörülüyor.
En düşük memur emekli maaşının 19 bin 233 TL, en düşük memur maaşının ise 42 bin 854 olması bekleniyor.
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