SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan 2008'den Sonra Emeklilik Sistemine Girenleri Üzecek Maaş Hesabı

“Diyelim ki maaşınız 20 bin TL. 20 yıl çalıştınız, girişiniz 2008'den sonra aylık bağlama oranı düşürüldüğü için sadece 8 bin lira alacaksınız. Maaşınız 30 bin liraysa, SGK bildirdiğiniz bütün yaşamınız boyunca alacağınız maaş sadece 12 bin TL olacak.

Bugünkü tabanın bile altında olan bir sistem. Dolayısıyla hükümet bunu zaten öngörüyor. Önümüzdeki süreç içerisinde aylık bağlama oranları 2008'den sonra çok düştüğü için en azından bu tamamlayıcı emeklilik sistemini getireyim istiyor.'