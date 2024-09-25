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SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan 2008'den Sonra Emeklilik Sistemine Girenleri Üzecek Maaş Hesabı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan 2008'den Sonra Emeklilik Sistemine Girenleri Üzecek Maaş Hesabı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 13:39

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik sistemine dair açıklamalarda bulundu. Emeklileri üzecek tahminde bulunan Karakaş, SGK'ye 2008 yılı sonrası girenlerin maaşında ciddi düşüş olacağını söyledi. 

Kaynak: TGRT

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En düşük emekli maaşı temmuz ayında yapılan zamla 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Yoksulluk sınırı altında yaşadığını ifade eden emekliler, maaşlarına önemli ölçüde iyileştirme istiyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayında yapılan zamla 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Yoksulluk sınırı altında yaşadığını ifade eden emekliler, maaşlarına önemli ölçüde iyileştirme istiyor.

Milyonlarca emekli 2025 emekli maaş zammının ne olacağını merakla bekliyor.

Milyonlarca emekli 2025 emekli maaş zammının ne olacağını merakla bekliyor.

Emeklilik sistemine dair yeni formüller de konuşulurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan emeklileri üzecek açıklamalar geldi.

Emeklilik sistemine dair yeni formüller de konuşulurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan emeklileri üzecek açıklamalar geldi.

Karakaş, 2008’den sonra emeklilik sistemine girenlere dikkat çekti.

Karakaş, 2008’den sonra emeklilik sistemine girenlere dikkat çekti.

“2008 yılından sonra sosyal güvenlik sistemine girenlerin maaşları 8 bin TL olacak.”

“2008 yılından sonra sosyal güvenlik sistemine girenlerin maaşları 8 bin TL olacak.”

TGRT Haber’den Kübra Çelepi’nin haberine göre Karakaş, 2008’den sonra sisteme girenlerin 8 bin lira maaş alabileceğini belirtti.

Karakaş, şunları söyledi:

“Ben ilk defa burada bir gerçekten bahsedeceğim. Özellikle 2008 yılından sonra sosyal güvenlik sistemine girenlerin maaşları çok düşük olacak. Şu anda en düşük emekli maaşı 12.500 lira. 2008'den sonra girenler emekli oldukları takdirde asgari ücret üzerinde çalışanlar 20 yıl çalışmaları halinde devlet yardımı olmadığı takdirde bunlara sadece 8 bin lira maaş bağlanacak.”

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“Bütün emeklileri ilgilendiren olay.”

“Bütün emeklileri ilgilendiren olay.”

“Diyelim ki maaşınız 20 bin TL. 20 yıl çalıştınız, girişiniz 2008'den sonra aylık bağlama oranı düşürüldüğü için sadece 8 bin lira alacaksınız. Maaşınız 30 bin liraysa, SGK bildirdiğiniz bütün yaşamınız boyunca alacağınız maaş sadece 12 bin TL olacak. 

Bugünkü tabanın bile altında olan bir sistem. Dolayısıyla hükümet bunu zaten öngörüyor. Önümüzdeki süreç içerisinde aylık bağlama oranları 2008'den sonra çok düştüğü için en azından bu tamamlayıcı emeklilik sistemini getireyim istiyor.'

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