SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan 2008'den Sonra Emeklilik Sistemine Girenleri Üzecek Maaş Hesabı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan 2008'den Sonra Emeklilik Sistemine Girenleri Üzecek Maaş Hesabı
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En düşük emekli maaşı temmuz ayında yapılan zamla 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Yoksulluk sınırı altında yaşadığını ifade eden emekliler, maaşlarına önemli ölçüde iyileştirme istiyor.
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Milyonlarca emekli 2025 emekli maaş zammının ne olacağını merakla bekliyor.
Emeklilik sistemine dair yeni formüller de konuşulurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan emeklileri üzecek açıklamalar geldi.
Karakaş, 2008’den sonra emeklilik sistemine girenlere dikkat çekti.
“2008 yılından sonra sosyal güvenlik sistemine girenlerin maaşları 8 bin TL olacak.”
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“Bütün emeklileri ilgilendiren olay.”
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