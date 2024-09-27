Asgari Ücret Zammında Kafalar Karıştı! Uzman İsim Maaşın Ne Kadar Yükseleceğini Tane Tane Açıkladı

“TCMB kasım veya aralık ayında sınırlı indirimler yaptığını hayal edelim. Yani enflasyon verilerinin düşük geldiğini ve böyle bir indirime imkan tanıdığını düşünelim, ocakta tekrar asgari ücretle enflasyon rakamları etkilenebilir ve biz ocakta tekrardan enflasyonda bir bozulma görme olasılığımız var.

O zaman ‘Merkez Bankası neden faiz indirdi’ bu defa bu tartışılmaya başlayabilir. Dolayısıyla asında asgari ücret önümüzdeki dönemde en kritik konulardan biri olacak.”