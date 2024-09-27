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Asgari Ücret Zammında Kafalar Karıştı! Uzman İsim Maaşın Ne Kadar Yükseleceğini Tane Tane Açıkladı

Asgari Ücret Zammında Kafalar Karıştı! Uzman İsim Maaşın Ne Kadar Yükseleceğini Tane Tane Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
27.09.2024 - 16:18

Yeni yıla hem vergi zamlarıyla hem de maaş zamlarıyla hızlı bir giriş yapacağız. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammı için geri sayıma başlarken uzmanlardan art arda tahminler gelmeye devam ediyor. Son tahmin CNBC-e canlı yayınına konuk olan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin’den geldi. Sezgin, ne ölçüde zam yapılacağını tane tane anlattı.

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Temmuz ayında ara zam alamayan çalışanların yeni yılda beklentisi oldukça yüksek.

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Temmuz ayında ara zam alamayan çalışanların yeni yılda beklentisi oldukça yüksek.

Yeni yıla 3 ay kala uzmanların da tahmin yarışı başladı. Uzmanlar, enflasyon ve büyüme verileri ışığında zam tahmininde bulunuyor.

Yeni yıla 3 ay kala uzmanların da tahmin yarışı başladı. Uzmanlar, enflasyon ve büyüme verileri ışığında zam tahmininde bulunuyor.

Son tahmin CNBC-e yayınına konuk olan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin’den geldi.

Son tahmin CNBC-e yayınına konuk olan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin’den geldi.

“Yüzde 30 civarında rakam görmek şaşırtıcı olmaz.”

“Yüzde 30 civarında rakam görmek şaşırtıcı olmaz.”

Orta Vadeli Program’da (OV) enflasyon tahminin yüzde 17’nin üzerinde belirlendiğini hatırlatan Sezgin, yüzde 30 civarında zam olabileceğini kaydetti.

Sezgin şunları söyledi:

“Bunun altında olursa enflasyon beklentilerini aşağı yönlü itebilir diye düşünüyorum. Yani olumlu anlamda itebilir. Enflasyon beklentilerini olumlu anlamda değiştirebilir. Daha yukarıda bir rakam görürsek o zaman enflasyon patikasına ilişkin beklentilerin gözden geçirilmesine ve biraz daha belki yukarı çekilmesine neden olabilir.”

Sezgin, ücret artışının önümüzdeki dönemde kritik konu olacağına da değindi:

Sezgin, ücret artışının önümüzdeki dönemde kritik konu olacağına da değindi:

TCMB kasım veya aralık ayında sınırlı indirimler yaptığını hayal edelim. Yani enflasyon verilerinin düşük geldiğini ve böyle bir indirime imkan tanıdığını düşünelim, ocakta tekrar asgari ücretle enflasyon rakamları etkilenebilir ve biz ocakta tekrardan enflasyonda bir bozulma görme olasılığımız var. 

O zaman ‘Merkez Bankası neden faiz indirdi’ bu defa bu tartışılmaya başlayabilir. Dolayısıyla asında asgari ücret önümüzdeki dönemde en kritik konulardan biri olacak.”

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Eray

Zam olsada olmasada her hafta herseye zam geliyor tek maaşlar yerinde sayıyor,enflasyonu tuik belirlediği sürece sürünmeye devamke.

Levent Derya

Temmuz da zam yapılmadı ama her şeye zam geldi,demek sorun asgarî ücrette değilmiş, şehir efsanesi gibi maaşımıza dil uzatmasınız artık