Asgari Ücret Zammında Kafalar Karıştı! Uzman İsim Maaşın Ne Kadar Yükseleceğini Tane Tane Açıkladı
Asgari Ücret Zammında Kafalar Karıştı! Uzman İsim Maaşın Ne Kadar Yükseleceğini Tane Tane Açıkladı
Yeni yıla hem vergi zamlarıyla hem de maaş zamlarıyla hızlı bir giriş yapacağız. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammı için geri sayıma başlarken uzmanlardan art arda tahminler gelmeye devam ediyor. Son tahmin CNBC-e canlı yayınına konuk olan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin’den geldi. Sezgin, ne ölçüde zam yapılacağını tane tane anlattı.
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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Temmuz ayında ara zam alamayan çalışanların yeni yılda beklentisi oldukça yüksek.
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Yeni yıla 3 ay kala uzmanların da tahmin yarışı başladı. Uzmanlar, enflasyon ve büyüme verileri ışığında zam tahmininde bulunuyor.
Son tahmin CNBC-e yayınına konuk olan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin’den geldi.
“Yüzde 30 civarında rakam görmek şaşırtıcı olmaz.”
Sezgin, ücret artışının önümüzdeki dönemde kritik konu olacağına da değindi:
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Zam olsada olmasada her hafta herseye zam geliyor tek maaşlar yerinde sayıyor,enflasyonu tuik belirlediği sürece sürünmeye devamke.
Temmuz da zam yapılmadı ama her şeye zam geldi,demek sorun asgarî ücrette değilmiş, şehir efsanesi gibi maaşımıza dil uzatmasınız artık