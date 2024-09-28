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2025'te Emekli Olanların Maaşı Düşecek mi? AKP'den Yanıt Geldi: "Henüz Veri Yok"

2025'te Emekli Olanların Maaşı Düşecek mi? AKP'den Yanıt Geldi: "Henüz Veri Yok"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.09.2024 - 14:33

Emekli maaşı tartışmaları sürerken son olarak 2025 yılında emekli olanların 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık alacağı ileri sürüldü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddiaya dair konuştu.

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Emekliliği yaklaşan vatandaşlar alacakları aylığın yüksek miktarda ödenmesi için atılacak adımları araştırıyor.

Emekliliği yaklaşan vatandaşlar alacakları aylığın yüksek miktarda ödenmesi için atılacak adımları araştırıyor.

Seneler arasında da ödemeler arasında fark oluşurken son yapılan değerlendirmelere göre 2025 yılında emekli olanlara 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağı ileri sürüldü.

Seneler arasında da ödemeler arasında fark oluşurken son yapılan değerlendirmelere göre 2025 yılında emekli olanlara 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağı ileri sürüldü.

1 Ekim Salı günü başlayacak olan 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı.

1 Ekim Salı günü başlayacak olan 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı.

“Şu an kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok.”

“Şu an kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok.”

Güler, 2025 yılında emekli olacakların daha az aylık alacağına dair ellerinde henüz bir veri olmadığını dile getirdi:

“Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. 

Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada Bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek belli bir noktaya ulaşabiliriz.'

Yaklaşık 16 milyon 150 bin emekli bulunduğunu dile getiren Güler, “Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözümü ortaya koymamız lazım” diye konuştu.

Yaklaşık 16 milyon 150 bin emekli bulunduğunu dile getiren Güler, “Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözümü ortaya koymamız lazım” diye konuştu.

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