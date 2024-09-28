2025'te Emekli Olanların Maaşı Düşecek mi? AKP'den Yanıt Geldi: "Henüz Veri Yok"
2025'te Emekli Olanların Maaşı Düşecek mi? AKP'den Yanıt Geldi: "Henüz Veri Yok"
Emekli maaşı tartışmaları sürerken son olarak 2025 yılında emekli olanların 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık alacağı ileri sürüldü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddiaya dair konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekliliği yaklaşan vatandaşlar alacakları aylığın yüksek miktarda ödenmesi için atılacak adımları araştırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seneler arasında da ödemeler arasında fark oluşurken son yapılan değerlendirmelere göre 2025 yılında emekli olanlara 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağı ileri sürüldü.
1 Ekim Salı günü başlayacak olan 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı.
“Şu an kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok.”
Yaklaşık 16 milyon 150 bin emekli bulunduğunu dile getiren Güler, “Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözümü ortaya koymamız lazım” diye konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın