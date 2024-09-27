Satılık Dairesinin Fiyatını Bir Günde 700 Bin TL Artıran Ev Sahibinden İlginç Savunma
Satılık Dairesinin Fiyatını Bir Günde 700 Bin TL Artıran Ev Sahibinden İlginç Savunma
Bankaların faiz indirimine gitmesi konutta hareketliliği artırdı. Fırsatçılar da bu durum karşısında boş durmadı. Bir ev sahibi satılık dairesinin fiyatını 700 bin TL artırdı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre ev sahibi “Alacağım evin fiyatı arttı” sözleriyle kendisini savundu.
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Türkiye’de zor bir süreçten geçen konut sektörünün nasıl toparlanacağı merak konusu. Konutta fahiş fiyatların önüne geçilmesi için pek çok uygulamalar yürürlüğe girse de hiçbiri fayda etmiyor.
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Bazı bankaların faiz indirimine gitmesi fırsatçıları da harekete geçirdi. İlan sitelerinde daire fiyatları yaklaşık yüzde 15 arttı.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre İstanbul’daki bir dairenin fiyatı bir günde 700 bin TL arttı.
26 Ağustos’ta 6 milyon 499 bin lira olan daire bir ay sonra 7.2 milyon TL’ye çıkarıldı. Ev sahibi ise “Yeni alacağım ev için fiyatı yükselttim” sözleriyle kendisini savundu.
Bir başka ilan ise 3 milyon 999 bin TL’den 4 milyon 299 TL’ye yükseldi. Bu kez emlakçının ev sahibini fiyatı artırması için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
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Ev sahibi, “Emlakçımız bizi arayarak ‘ev fiyatları artıyor, krediler açıldı faiz düştü, fiyatı isterseniz yukarı çekebilirsiniz’ dedi” diye konuştu.
Öte yandan Ticaret Bakanlığı, ilan fiyatında fahiş artış yapan işletmelere 89 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.
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Faiz düşse ne olacak aç karnımızı zor doyuruyoruz ne evi ? Değil 700 bin zam yapmak 700 bin indirim yapsa yine alamayız
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