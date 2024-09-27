Satılık Dairesinin Fiyatını Bir Günde 700 Bin TL Artıran Ev Sahibinden İlginç Savunma

Bankaların faiz indirimine gitmesi konutta hareketliliği artırdı. Fırsatçılar da bu durum karşısında boş durmadı. Bir ev sahibi satılık dairesinin fiyatını 700 bin TL artırdı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre ev sahibi “Alacağım evin fiyatı arttı” sözleriyle kendisini savundu.

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