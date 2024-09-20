Ticaret Bakanlığını Harekete Geçiren Ev İlanı: 100 Bin TL Ceza Kesti!
Ticaret Bakanlığını Harekete Geçiren Ev İlanı: 100 Bin TL Ceza Kesti!
Ticaret Bakanlığı sosyal medyada gündem olan bir ilan üzerine harekete geçti. Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı iddiaları üzerine bir konut ilanında fiyat 7 milyon 250 bin TL'den 9 milyona çıkarıldı. Söz konusu emlak işletmesine 100 bin TL ceza kesildi.
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Fahiş konut ve kira artışlarından dolayı ev sahibi olmak da kiracı olmak da artık hayal oldu. Geçen sene ev sahibi fırsatçılığının önüne geçmek amacıyla yüzde 25 kira sınırı getirildi. Ancak bu uygulama da fırsatçılara engel olamadı.
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Mahkeme salonları ev sahibi ve kiracılarla dolarken vatandaşlar artan fiyatlardan dolayı isyan ediyor. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görüntü "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı iddiaları üzerine bir ev sahibi ilanının fiyatını 7 milyon 250 bin TL'den 9 milyon liraya yükseltti.
Ev ilanını gören kullanıcılar tepki gösterirken başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere pek çok yetkili kurumun işlem başlatması gerektiğine de dikkat çekti.
Tepkilerin ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan açıklama geldi. Gürcan, incelemeler sonucunda ilanı paylaşan emlak işletmesini tespit ettiklerini belirtti.
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İşletmeye 100 bin TL ceza kesildi.
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