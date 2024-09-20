Ticaret Bakanlığını Harekete Geçiren Ev İlanı: 100 Bin TL Ceza Kesti!

Ticaret Bakanlığı sosyal medyada gündem olan bir ilan üzerine harekete geçti. Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı iddiaları üzerine bir konut ilanında fiyat 7 milyon 250 bin TL'den 9 milyona çıkarıldı. Söz konusu emlak işletmesine 100 bin TL ceza kesildi.