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İstanbul’da 5 Bin TL’ye Kiralık İlanına Verilen Evin Hali “Ev Sahibi Olsam Utanırdım” Dedirtti

İstanbul’da 5 Bin TL’ye Kiralık İlanına Verilen Evin Hali “Ev Sahibi Olsam Utanırdım” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 18:27

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Son zamanlarda artan kira fiyatlarıyla birlikte uygun fiyatlı ev bulabilmek zorlaştı. Fiyat aralığı daralınca çıkan ev ilanları ise ev demeye bin şahit isteyecek durumda. Bu tip evlerden birine de bir içerik üreticisi ziyarete gitti ve evi kayda aldı. Sosyal medyada viral olan ev ilanı hakkında bakalım siz ne düşüneceksiniz?

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İstanbul Bağcılar’da 5 bin TL’ye kiraya verilen evde bir önceki kiracıdan arda kalanlar dahi temizlenmemişti.

İstanbul Bağcılar’da 5 bin TL’ye kiraya verilen evde bir önceki kiracıdan arda kalanlar dahi temizlenmemişti.

Ev sahibinin ‘ufak tadilat gerekli’ dediği ev için aslında meşakatli bir yenileme işlemi olması gerektiği görülüyordu.

Ev sahibinin ‘ufak tadilat gerekli’ dediği ev için aslında meşakatli bir yenileme işlemi olması gerektiği görülüyordu.

İşte detaylar 👇

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