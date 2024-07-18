İstanbul’da 5 Bin TL’ye Kiralık İlanına Verilen Evin Hali “Ev Sahibi Olsam Utanırdım” Dedirtti

Son zamanlarda artan kira fiyatlarıyla birlikte uygun fiyatlı ev bulabilmek zorlaştı. Fiyat aralığı daralınca çıkan ev ilanları ise ev demeye bin şahit isteyecek durumda. Bu tip evlerden birine de bir içerik üreticisi ziyarete gitti ve evi kayda aldı. Sosyal medyada viral olan ev ilanı hakkında bakalım siz ne düşüneceksiniz?