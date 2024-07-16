Meksika'dan Sorgulatan Görüntüler: Arı Dostu Donut Dükkanında Tüm Raflar Arılarla Dolu

Daha önce 'arı dostu' bir restoran ya da kafe görmüş müydünüz? Eğer görmediyseniz Meksika'dan bir donut dükkanıyla karşınızdayız. 'Arı dostu' deyince aklınıza hayvanlara verilebilecek zararları en aza indirgemek gelmiş olabilir ama hayır. Bu biraz farklı bir sistem, gelin detaylara birlikte bakalım.