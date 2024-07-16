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Meksika'dan Sorgulatan Görüntüler: Arı Dostu Donut Dükkanında Tüm Raflar Arılarla Dolu

Meksika'dan Sorgulatan Görüntüler: Arı Dostu Donut Dükkanında Tüm Raflar Arılarla Dolu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 20:55

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Daha önce 'arı dostu' bir restoran ya da kafe görmüş müydünüz? Eğer görmediyseniz Meksika'dan bir donut dükkanıyla karşınızdayız. 'Arı dostu' deyince aklınıza hayvanlara verilebilecek zararları en aza indirgemek gelmiş olabilir ama hayır. Bu biraz farklı bir sistem, gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu donut dükkanında arılar donutların yer aldığı tezgahlarda gezinebiliyor.

Bu donut dükkanında arılar donutların yer aldığı tezgahlarda gezinebiliyor.

Sinek konunca bile elinizle itiyorsanız donutların dört bir yanında olan bu arılar sizi biraz tetikleyebilir. Ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.

Sinek konunca bile elinizle itiyorsanız donutların dört bir yanında olan bu arılar sizi biraz tetikleyebilir. Ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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