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Sosyolog Bir Kadından 'İzlenme İddiası': TV ve Telefon Olan Yerlerde Soyunulmaması Gerektiği Konusunda Uyardı

Sosyolog Bir Kadından 'İzlenme İddiası': TV ve Telefon Olan Yerlerde Soyunulmaması Gerektiği Konusunda Uyardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 19:12

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Zaman zaman bilgisayarların ve telefonların kameralarına erişilerek ekran başındaki kişinin kaydının alınabileceği gündeme geliyor. Bir dönemler bilgisayarların kameralarını kapatmak için kağıtlar bantlandığını da hatırlıyorsunuzdur. Şimdiyse bu elektronik cihazlar arasında TV'ler de eklendi. Konu hakkında konuşanlar TV'ler üzerinden de izlenebildiğini iddia ediyor.

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Sosyolog olduğunu ifade eden bir kadın da bu konuya değinerek TV ve telefon olan yerde soyunulmaması gerektiğini aksi halde kayda alınabilecek görüntülerle ansızın karşılaşabileceğimizi dile getirdi.

Sosyolog olduğunu ifade eden bir kadın da bu konuya değinerek TV ve telefon olan yerde soyunulmaması gerektiğini aksi halde kayda alınabilecek görüntülerle ansızın karşılaşabileceğimizi dile getirdi.

"Sizi ön kameralardan kayda alıyorlar." sözlerini kullanan kadına "Bizi ne yapsınlar?" yorumları gelirken, hak verenler de oldu.

"Sizi ön kameralardan kayda alıyorlar." sözlerini kullanan kadına "Bizi ne yapsınlar?" yorumları gelirken, hak verenler de oldu.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar👇

Ve gelen yorumlar👇

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iyice milletin kafasını karıştırmaya devam edin o zaman ceplere falanda koymayın telefonları uv ışınları falan vardır falan sonra içimizi görüntüler mazallah... Devamını Gör