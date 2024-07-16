Sosyolog Bir Kadından 'İzlenme İddiası': TV ve Telefon Olan Yerlerde Soyunulmaması Gerektiği Konusunda Uyardı

Zaman zaman bilgisayarların ve telefonların kameralarına erişilerek ekran başındaki kişinin kaydının alınabileceği gündeme geliyor. Bir dönemler bilgisayarların kameralarını kapatmak için kağıtlar bantlandığını da hatırlıyorsunuzdur. Şimdiyse bu elektronik cihazlar arasında TV'ler de eklendi. Konu hakkında konuşanlar TV'ler üzerinden de izlenebildiğini iddia ediyor.