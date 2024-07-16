Sosyolog Bir Kadından 'İzlenme İddiası': TV ve Telefon Olan Yerlerde Soyunulmaması Gerektiği Konusunda Uyardı

Zaman zaman bilgisayarların ve telefonların kameralarına erişilerek ekran başındaki kişinin kaydının alınabileceği gündeme geliyor. Bir dönemler bilgisayarların kameralarını kapatmak için kağıtlar bantlandığını da hatırlıyorsunuzdur. Şimdiyse bu elektronik cihazlar arasında TV'ler de eklendi. Konu hakkında konuşanlar TV'ler üzerinden de izlenebildiğini iddia ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyolog olduğunu ifade eden bir kadın da bu konuya değinerek TV ve telefon olan yerde soyunulmaması gerektiğini aksi halde kayda alınabilecek görüntülerle ansızın karşılaşabileceğimizi dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sizi ön kameralardan kayda alıyorlar." sözlerini kullanan kadına "Bizi ne yapsınlar?" yorumları gelirken, hak verenler de oldu.
İşte detaylar 👇
Ve gelen yorumlar👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
türkçesi çok güzel
iyice milletin kafasını karıştırmaya devam edin o zaman ceplere falanda koymayın telefonları uv ışınları falan vardır falan sonra içimizi görüntüler mazallah... Devamını Gör