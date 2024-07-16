Dengesini Kaybederek Denize Düşen Kadını Vatandaşlar Boğulmaktan Kurtardı

Kadıköy sahilde deniz kenarında yürüyen bir kadın dengesini kaybetmesi sonucu denize düştü. Yüzme bilmediği için paniğe kapılan kadının yardımına koşan vatandaşlar denizden çıkardılar. Bir süre sakinleşemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.