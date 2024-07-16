Dengesini Kaybederek Denize Düşen Kadını Vatandaşlar Boğulmaktan Kurtardı

Kadıköy sahilde deniz kenarında yürüyen bir kadın dengesini kaybetmesi sonucu denize düştü. Yüzme bilmediği için paniğe kapılan kadının yardımına koşan vatandaşlar denizden çıkardılar. Bir süre sakinleşemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Deniz kenarında yürürken dengesini kaybederek düşen kadını boğulma tehlikesi yaşarken vatandaşlar kurtardı. Çevredekiler de o anları anbean kayda aldı.
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Denize atlayarak kadının çıkmasına yardımcı olan vatandaşlar korku yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı.
İşte o anlar 👇
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ahhh be bacım ne derdin var diyecem de saçma olacak ama bosver daha genceciksin önüne bak sal gitsin hersey olacağı yere varır