Son Zamanların En Çok Tartışılan Konularından "Bodrum mu Yunanistan mı?" Sorusu Vatandaşlara Soruldu

Yunanistan'da kapıda vize uygulaması başladığından beri tatil için tercih eden çok fazla turist oldu. Her gidenin ise olmazsa olmaz paylaşımı fiyatların karşılaştırmaları üzerineydi. Türkiye yerine Yunanistan'ı tercih eden tatilciler fiyatların uygunluğunu öve öve bitiremedi ve hal böyle olunca en popüler tatil beldelerimizden Bodrum ile kıyaslamalar kaçınılmaz oldu.
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En Son Haber ise sosyal medyada sık sık öne çıkan kıyaslamayı vatandaşlara sormak için mikrofon uzattı.
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Soru "3 gün Yunan Adaları tatili mi yoksa 10 gün Bodrum tatili mi?" şeklindeydi.
Çoğunluk ise Bodrum'un fiyatlarından dolayı Yunan Adaları'nı tercih edeceklerini dile getirdi.
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Bizimkiler ....... ( fırsatçı turizmciler ) yesin tabiki Yunanistan
Ben Gürcistan diyorum. Yunanistan'dan daha çok seviyorum. Havası biraz daha tahammül edilebilir. Ulaşım kolay. Fiyatlar daha uygun.