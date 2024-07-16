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Son Zamanların En Çok Tartışılan Konularından "Bodrum mu Yunanistan mı?" Sorusu Vatandaşlara Soruldu

Son Zamanların En Çok Tartışılan Konularından "Bodrum mu Yunanistan mı?" Sorusu Vatandaşlara Soruldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 17:37

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Yunanistan'da kapıda vize uygulaması başladığından beri tatil için tercih eden çok fazla turist oldu. Her gidenin ise olmazsa olmaz paylaşımı fiyatların karşılaştırmaları üzerineydi. Türkiye yerine Yunanistan'ı tercih eden tatilciler fiyatların uygunluğunu öve öve bitiremedi ve hal böyle olunca en popüler tatil beldelerimizden Bodrum ile kıyaslamalar kaçınılmaz oldu.

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En Son Haber ise sosyal medyada sık sık öne çıkan kıyaslamayı vatandaşlara sormak için mikrofon uzattı.

En Son Haber ise sosyal medyada sık sık öne çıkan kıyaslamayı vatandaşlara sormak için mikrofon uzattı.

Soru "3 gün Yunan Adaları tatili mi yoksa 10 gün Bodrum tatili mi?" şeklindeydi.

Soru "3 gün Yunan Adaları tatili mi yoksa 10 gün Bodrum tatili mi?" şeklindeydi.

Çoğunluk ise Bodrum'un fiyatlarından dolayı Yunan Adaları'nı tercih edeceklerini dile getirdi.

Çoğunluk ise Bodrum'un fiyatlarından dolayı Yunan Adaları'nı tercih edeceklerini dile getirdi.

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azattiq

Bizimkiler ....... ( fırsatçı turizmciler ) yesin tabiki Yunanistan

chillybombom

Ben Gürcistan diyorum. Yunanistan'dan daha çok seviyorum. Havası biraz daha tahammül edilebilir. Ulaşım kolay. Fiyatlar daha uygun.