Son Zamanların En Çok Tartışılan Konularından "Bodrum mu Yunanistan mı?" Sorusu Vatandaşlara Soruldu

Yunanistan'da kapıda vize uygulaması başladığından beri tatil için tercih eden çok fazla turist oldu. Her gidenin ise olmazsa olmaz paylaşımı fiyatların karşılaştırmaları üzerineydi. Türkiye yerine Yunanistan'ı tercih eden tatilciler fiyatların uygunluğunu öve öve bitiremedi ve hal böyle olunca en popüler tatil beldelerimizden Bodrum ile kıyaslamalar kaçınılmaz oldu.