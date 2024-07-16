Daha İyi Fotoğraf Çekebilmek İçin Yanında Boy Aynası Taşıyan Influencer "Gerek Var Mıydı?" Dedirtti

Son yılların moda mesleği influencerlık denince akla gelen ilk kriter 'iyi fotoğraf' oluyor. Daha kaliteli içerikler üretebilmek için influencerlık yapanların yanlarında ışık taşıdığını görmüştük ancak böylesini daha önce görmediğinize eminiz. Gelin detaylara birlikte bakalım.