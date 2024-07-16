Daha İyi Fotoğraf Çekebilmek İçin Yanında Boy Aynası Taşıyan Influencer "Gerek Var Mıydı?" Dedirtti

Son yılların moda mesleği influencerlık denince akla gelen ilk kriter 'iyi fotoğraf' oluyor. Daha kaliteli içerikler üretebilmek için influencerlık yapanların yanlarında ışık taşıdığını görmüştük ancak böylesini daha önce görmediğinize eminiz. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Boy aynası ile çekilen fotoğrafların tüm kombini gösterdiği için bir avantaj olduğu açık ve net. Ancak bunun için boy aynası taşımak herkesin uğraşacağı bir şey değil.
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Bir içerik üreticisi de daha iyi fotoğraflar çekebilmek uğruna ayna taşıdığı anları paylaşınca izleyicilere bi' garip geldi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
İşte o anlar 👇
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