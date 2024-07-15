Y ve Z Kuşağının Farklarını Sorulara Verdikleri Yanıtlarla Gösterdiler: “Arabanın Camını Nasıl Açarsınız?”

@indirimmlife adlı TikTok hesabından Y ve Z kuşaklarının farklarına dair paylaşım yapan İlknur Baharözü Kutlu, iki kuşağın farklarını birkaç soru eşliğinde göstermiş oldu. Aslında sorular TikTok’ta kuşaklar arasındaki farkların gösterildiği bir akımın sorularıydı. Bakalım sizlerin yanıtları nasıl olacak?
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İlk soru “Fotoğrafta nasıl poz verirsiniz?” şeklindeydi. Z kuşağı olan tatlı kız yanıtı öpücük ile olurken Y kuşağı olan kadın gülümsemeyi tercih ediyordu.
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İkilinin güneş gözlüğünü çıkarış şekilleri, arabanın camını açma hareketleri ve dans figürleri de farklılık gösteriyordu.
İşte o anlar 👇
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