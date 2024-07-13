Bir Gezgin Türk Pasaportu Olduğu İçin Görevlilerin Zorluk Çıkardığını ve Görüşmeye Aldıklarını Anlattı

Yırtık Pantolon kullanıcı adlı gezgin YouTuber, seyahatlerinden birinde yaşadığı olayı anlatmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Oğuzhan Tıraş, pasaport kontrolü esnasında Türk pasaportu olduğu için görevliler tarafından zorluk yaşamıştı.
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Oğuzhan Tıraş’ın Türk pasaportu olduğunu gören görevli önce amiriyle görüşmüştü.
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Ardından ise Oğuzhan Tıraş’a odada görüşmeye alınacağını söylemişti. Sebebi sorulunca ise yaptığı tek açıklama Türk pasaportuna sahip olmasıydı.
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