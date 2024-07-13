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Bir Kadın Kendisine Hep Evli Erkekler Yazdığı İçin İsyan Etti: “Artık Evli Olduklarını da Söylüyorlar”

Bir Kadın Kendisine Hep Evli Erkekler Yazdığı İçin İsyan Etti: “Artık Evli Olduklarını da Söylüyorlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 12:34

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Sosyal medya kullanıcısı bir kadın kendisine sürekli evli adamların mesaj attığını dile getirdi. “Evli adamların genç kız merakını bir türlü anlayamıyorum.” sözleriyle konuşmaya başladı ve isyan etti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Alt sınıf falan da değil, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi avukat.” diyen kadın ardından ise “Eskiden evli olduklarını gizliyorlardı artık mesaja başlarken evli olduklarını belirtiyorlar.” dedi.

“Alt sınıf falan da değil, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi avukat.” diyen kadın ardından ise “Eskiden evli olduklarını gizliyorlardı artık mesaja başlarken evli olduklarını belirtiyorlar.” dedi.

“Bence yüzsüzlükte, arsızlıkta gelinebilecek en son aşama yani bundan ötesi yok.” sözlerini de ekledi.

“Bence yüzsüzlükte, arsızlıkta gelinebilecek en son aşama yani bundan ötesi yok.” sözlerini de ekledi.

İşte detaylar 👇

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