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Marketten Alınan Gıdaların Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Anlamak Artık Daha Kolay

Marketten Alınan Gıdaların Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Anlamak Artık Daha Kolay

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 12:03

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Market alışverişi yaparken aldığınız gıdaların içeriklerini kontrol edenlerdenseniz, Türkiye’de de hemen uygulamaya geçmesini isteyeceğiniz bir yöntem ile karşınızdayız. İspanya’da market alışverişi yapan bir kadın gıdaların üzerinde ‘sağlık skoru’ olduğunu gösterdi.

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Daha öncesinde Almanya’da ve Hollanda’da da bu uygulamayla karşılaştığını söyleyen kadın gıdaların üzerinde A’dan E’ye kadar sıralanmış sağlık derecesi olduğunu gösterdi.

Daha öncesinde Almanya’da ve Hollanda’da da bu uygulamayla karşılaştığını söyleyen kadın gıdaların üzerinde A’dan E’ye kadar sıralanmış sağlık derecesi olduğunu gösterdi.

Böylelikle marketteki gıdaları satın almadan önce içeriklerini okumaya gerek kalmadığını ve kolaylıkla sağlığa uygunluğunun anlaşılabildiğini söyledi.

Böylelikle marketteki gıdaları satın almadan önce içeriklerini okumaya gerek kalmadığını ve kolaylıkla sağlığa uygunluğunun anlaşılabildiğini söyledi.

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