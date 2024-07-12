Daha Neler Göreceğiz? Yakın Temaslı Meditasyon Görüntüleri Görenleri Şoke Etti

Meditasyonlar her geçen gün başka bir seviyeye çıkıyor. Bizler de her gördüğümüzde aynı şaşkınlıkla izliyoruz. Özellikle izleyicilerden “Cinci hocalara laf ediyorsunuz, meditasyon normal geliyor” şeklinde yorumlar geliyor. Gelin bu yeni görüntülere birlikte bakalım.

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