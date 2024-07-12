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Daha Neler Göreceğiz? Yakın Temaslı Meditasyon Görüntüleri Görenleri Şoke Etti

Daha Neler Göreceğiz? Yakın Temaslı Meditasyon Görüntüleri Görenleri Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 15:31

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Meditasyonlar her geçen gün başka bir seviyeye çıkıyor. Bizler de her gördüğümüzde aynı şaşkınlıkla izliyoruz. Özellikle izleyicilerden “Cinci hocalara laf ediyorsunuz, meditasyon normal geliyor” şeklinde yorumlar geliyor. Gelin bu yeni görüntülere birlikte bakalım. 

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Bir kadın bir erkek partnerli şekilde gerçekleştirilen meditasyonda kadın danışan erkeğin kucağına çıkıyor.

Bir kadın bir erkek partnerli şekilde gerçekleştirilen meditasyonda kadın danışan erkeğin kucağına çıkıyor.

Ardından ise meditasyon ve enerji paylaşımı gerçekleşiyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Ardından ise meditasyon ve enerji paylaşımı gerçekleşiyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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