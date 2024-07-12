Hindistan Şaşırtmıyor: Sokak Lezzetlerini Deneyen Meksikalılar Hastanelik Oldu

Sokak lezzetleriyle bilinen Hindistan’da biliyorsunuz ki hijyen denince pek de kelimenin karşılığı olan bir örnek bulunamıyor. Sokak lezzetlerini deneyenler ve beğenmeyenler çoğunluk olsa da insan merak etmeden de duramıyor. Meksikalı iki arkadaş da merakına yenik düşen turistlerden.
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Fotoğrafta görmüş olduğunuz yemeği yiyen Meksikalı yediğine bin pişman oldu.
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Artık yediklerinin içinde ne varsa bünyesi kaldıramadığı için hastanelik olan Meksikalı hepimize ders oldu diyebiliriz.
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