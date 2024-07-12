Hindistan Şaşırtmıyor: Sokak Lezzetlerini Deneyen Meksikalılar Hastanelik Oldu

Sokak lezzetleriyle bilinen Hindistan’da biliyorsunuz ki hijyen denince pek de kelimenin karşılığı olan bir örnek bulunamıyor. Sokak lezzetlerini deneyenler ve beğenmeyenler çoğunluk olsa da insan merak etmeden de duramıyor. Meksikalı iki arkadaş da merakına yenik düşen turistlerden.