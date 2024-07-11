Görüş Bildir
Haberler
Video
3,6 Kilometre Boyunca Halat Üzerinde Yürüyerek Messina Boğazı’nı Geçen İlk Kişi

3,6 Kilometre Boyunca Halat Üzerinde Yürüyerek Messina Boğazı’nı Geçen İlk Kişi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 23:48

İçerik Devam Ediyor

Slacklining adı verilen sporla uğraşan Jaan Roose, İtalya’da yer alan Messina Boğazı’nı halat üzerinde yürüyerek geçti. Rekor denemesinde boğazı yürüyerek geçen ilk kişi olan Jaan Roose, o anlarıyla izleyenlerin adeta nefesini kesti.

Kaynak: TRT Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3,6 kilometrelik Messina Boğazı’nı 1,9 santimetre halat üzerinde yürüyerek geçen Estonyalı Jaan Roose, varışa 80 metre kala düşüp kalkması sonucu Guinness Rekorlar Kitabı’na giremedi.

3,6 kilometrelik Messina Boğazı’nı 1,9 santimetre halat üzerinde yürüyerek geçen Estonyalı Jaan Roose, varışa 80 metre kala düşüp kalkması sonucu Guinness Rekorlar Kitabı’na giremedi.

Zorlu yürüyüş ardından konuşan sporcu, "Kendimi harika hissediyorum. Çok mutluyum, biraz yorgun ve bitkinim ama arkadaşlar, tarih yazdım. Messina Boğazı'nda 3,6 kilometre yürüdüm. Uzun bir yürüyüştü. Baştan sona sürprizlerle doluydu. Bazı zorluklar oldu. Hava da güzeldi, daha fazla rüzgar bekliyordum." şeklinde heyecanını paylaştı.

Zorlu yürüyüş ardından konuşan sporcu, "Kendimi harika hissediyorum. Çok mutluyum, biraz yorgun ve bitkinim ama arkadaşlar, tarih yazdım. Messina Boğazı'nda 3,6 kilometre yürüdüm. Uzun bir yürüyüştü. Baştan sona sürprizlerle doluydu. Bazı zorluklar oldu. Hava da güzeldi, daha fazla rüzgar bekliyordum." şeklinde heyecanını paylaştı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın