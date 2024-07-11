3,6 Kilometre Boyunca Halat Üzerinde Yürüyerek Messina Boğazı’nı Geçen İlk Kişi

Slacklining adı verilen sporla uğraşan Jaan Roose, İtalya’da yer alan Messina Boğazı’nı halat üzerinde yürüyerek geçti. Rekor denemesinde boğazı yürüyerek geçen ilk kişi olan Jaan Roose, o anlarıyla izleyenlerin adeta nefesini kesti.
Kaynak: TRT Haber
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3,6 kilometrelik Messina Boğazı’nı 1,9 santimetre halat üzerinde yürüyerek geçen Estonyalı Jaan Roose, varışa 80 metre kala düşüp kalkması sonucu Guinness Rekorlar Kitabı’na giremedi.
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Zorlu yürüyüş ardından konuşan sporcu, "Kendimi harika hissediyorum. Çok mutluyum, biraz yorgun ve bitkinim ama arkadaşlar, tarih yazdım. Messina Boğazı'nda 3,6 kilometre yürüdüm. Uzun bir yürüyüştü. Baştan sona sürprizlerle doluydu. Bazı zorluklar oldu. Hava da güzeldi, daha fazla rüzgar bekliyordum." şeklinde heyecanını paylaştı.
İşte o anlar 👇
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