Rufai Şeyhi Şort Giyen 6 Yaşındaki Çocuğa Ahlak Dersi Verdi: “Kız mısın Erkek misin Sen?”

Rufai Şeyhi Muhammed Mardini, Cihan adlı 6 yaşındaki küçük çocuk şort giydiği için onu “Bir daha şort giyme.” sözleriyle uyardı. Küçük çocuk şort giydiği için “Sen erkeksin dimi? Kız mısın, erkek misin?” diye soran Muhammed Mardini’ye tepki geldi.
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Çocuk “Erkek” yanıtını verince ise Mardini, “Hadi bağır, erkek adamım diye.” şeklinde çocuğa kendini tekrar ettirdi.
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Ardından ise “Sen artık büyüdün, annene bile gösteremezsin. Annen senin bacaklarını görmek isterse, göremezsin de. (…) Kızlar hiç göremez.” sözlerini kullandı.
İşte o anlar 👇
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