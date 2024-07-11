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İngiltere Avam Kamarası’nda Üyeler Arasına Giren İlk Türk Kur’an-ı Kerim’e El Basarak Yemin Etti

İngiltere Avam Kamarası’nda Üyeler Arasına Giren İlk Türk Kur’an-ı Kerim’e El Basarak Yemin Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 20:47

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Milletvekillerinden oluşan alt meclis olan İngiltere Avam Kamarası’nda bugün yemin töreni gerçekleşti. Milletvekilleri arasında Kıbrıs göçmeni Nesil Çalışkan da yer alıyordu. Kendisi İngiltere Avam Kamarası’nın ilk Türk milletvekili olmuştu.

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Yemin töreninde her vekil kendi inancına göre yeminini gerçekleştirdi.

Yemin töreninde her vekil kendi inancına göre yeminini gerçekleştirdi.

İşçi Partisi’nden Avam Kamarası’na katılan Nesil Çalışkan da yeminini Kur’an-ı Kerim’e el basarak yerine getirdi.

İşçi Partisi’nden Avam Kamarası’na katılan Nesil Çalışkan da yeminini Kur’an-ı Kerim’e el basarak yerine getirdi.

İşte o anlar 👇

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