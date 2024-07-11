İngiltere Avam Kamarası’nda Üyeler Arasına Giren İlk Türk Kur’an-ı Kerim’e El Basarak Yemin Etti

Bir Üniversite Mezuniyet Töreninde 4 Yıl Boyunca Görme Engelli Oğluna Eşlik Eden Anneye Fahri Diploma Verdi

Elektrikli Araç Sürücüsü Trafiğin Ortasında Yolda Kalınca İsyan Etti

Neredeyse Tüm Türkiye'yi Gezen Franziska Niehus Bir Kadın Gezgin Olarak Şehirlerimizi Puanladı