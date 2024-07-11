İngiltere Avam Kamarası’nda Üyeler Arasına Giren İlk Türk Kur’an-ı Kerim’e El Basarak Yemin Etti

Milletvekillerinden oluşan alt meclis olan İngiltere Avam Kamarası’nda bugün yemin töreni gerçekleşti. Milletvekilleri arasında Kıbrıs göçmeni Nesil Çalışkan da yer alıyordu. Kendisi İngiltere Avam Kamarası’nın ilk Türk milletvekili olmuştu.
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Yemin töreninde her vekil kendi inancına göre yeminini gerçekleştirdi.
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İşçi Partisi’nden Avam Kamarası’na katılan Nesil Çalışkan da yeminini Kur’an-ı Kerim’e el basarak yerine getirdi.
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