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Geniş Basenlerin, Alt Karnın ve Göbeğin Neden Kaynaklandığını Anlatan Diyetisyen Akıl Tutulması Yaşattı

Geniş Basenlerin, Alt Karnın ve Göbeğin Neden Kaynaklandığını Anlatan Diyetisyen Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 17:17

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@diyetisyenbusracaliskan Instagram kullanıcısı bir diyetisyen geniş basenlerin, alt karnın, üst göbeğin ve dahasının oluşum sebebini anlattığı videosuyla 2 milyona yakın izlenme aldı. Çünkü anlattıkları daha önce duymadığımız türden sebeplerdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Diyetisyen Büşra Çalışkan geniş basenlerin sebebi için “Baba ile kurulamayan bağdan kaynaklanıyor.” sözlerini kullandı.

Diyetisyen Büşra Çalışkan geniş basenlerin sebebi için “Baba ile kurulamayan bağdan kaynaklanıyor.” sözlerini kullandı.

“Alt karın anneye öfke, üst göbek hayata olan öfke, karın şişliği sindirilemeyen duygular, kalın kollar sevilmeme hissi ve simit bölgesi geçmiş korkuların tekrarlanmasından kaynaklanır.” ifadelerini de ekledi.

“Alt karın anneye öfke, üst göbek hayata olan öfke, karın şişliği sindirilemeyen duygular, kalın kollar sevilmeme hissi ve simit bölgesi geçmiş korkuların tekrarlanmasından kaynaklanır.” ifadelerini de ekledi.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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