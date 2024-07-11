Geniş Basenlerin, Alt Karnın ve Göbeğin Neden Kaynaklandığını Anlatan Diyetisyen Akıl Tutulması Yaşattı

@diyetisyenbusracaliskan Instagram kullanıcısı bir diyetisyen geniş basenlerin, alt karnın, üst göbeğin ve dahasının oluşum sebebini anlattığı videosuyla 2 milyona yakın izlenme aldı. Çünkü anlattıkları daha önce duymadığımız türden sebeplerdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Diyetisyen Büşra Çalışkan geniş basenlerin sebebi için “Baba ile kurulamayan bağdan kaynaklanıyor.” sözlerini kullandı.
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“Alt karın anneye öfke, üst göbek hayata olan öfke, karın şişliği sindirilemeyen duygular, kalın kollar sevilmeme hissi ve simit bölgesi geçmiş korkuların tekrarlanmasından kaynaklanır.” ifadelerini de ekledi.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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