Geniş Basenlerin, Alt Karnın ve Göbeğin Neden Kaynaklandığını Anlatan Diyetisyen Akıl Tutulması Yaşattı

@diyetisyenbusracaliskan Instagram kullanıcısı bir diyetisyen geniş basenlerin, alt karnın, üst göbeğin ve dahasının oluşum sebebini anlattığı videosuyla 2 milyona yakın izlenme aldı. Çünkü anlattıkları daha önce duymadığımız türden sebeplerdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.