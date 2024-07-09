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Bir Aile Misafir Davet Ettiği İçin Alışverişe Çıktı ve İhtiyaçlar 7 Bin TL’yi Geçti

Bir Aile Misafir Davet Ettiği İçin Alışverişe Çıktı ve İhtiyaçlar 7 Bin TL’yi Geçti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 00:02

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Bir aile market alışverişlerini sosyal medyada paylaşınca kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Eşi ve çocuğuyla alışverişe çıkan kadın o anları “Yeni evime misafir davet edecektim ama evde hiçbir şey olmadığını fark edip alışverişe çıkmışızdır…” notuyla yayıınladı.

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Evin mutfak ihtiyaçlarını alan ailenin alışverişi 7.157,39 TL tuttu.

Evin mutfak ihtiyaçlarını alan ailenin alışverişi 7.157,39 TL tuttu.

Videoyu gören kimi kullanıcılar ekonomiden şikayet ederken kimileri ise fiyatı az buldu.

Videoyu gören kimi kullanıcılar ekonomiden şikayet ederken kimileri ise fiyatı az buldu.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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