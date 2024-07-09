Bir Aile Misafir Davet Ettiği İçin Alışverişe Çıktı ve İhtiyaçlar 7 Bin TL’yi Geçti

Bir aile market alışverişlerini sosyal medyada paylaşınca kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Eşi ve çocuğuyla alışverişe çıkan kadın o anları “Yeni evime misafir davet edecektim ama evde hiçbir şey olmadığını fark edip alışverişe çıkmışızdır…” notuyla yayıınladı.
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Evin mutfak ihtiyaçlarını alan ailenin alışverişi 7.157,39 TL tuttu.
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Videoyu gören kimi kullanıcılar ekonomiden şikayet ederken kimileri ise fiyatı az buldu.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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