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Bir İşletme Sahibi “İşsizlik Yok, Tembellik Var Kimse Çalışmıyor” Sözleriyle Tepki Topladı

Bir İşletme Sahibi “İşsizlik Yok, Tembellik Var Kimse Çalışmıyor” Sözleriyle Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 16:38

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Bir işletme sahibi GZT 26’ya verdiği röportajında yemek salonları olduğunu ancak kimsenin iş beğenmeyerek çalışmadığını dile getirmesiyle sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı. İzleyiciler işletme sahibinin çalışma şartlarını merak edip yorumlarda buluştu.

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Garson maaşlarının 30 bin TL’nin üstünde olduğunu söyleyen işletme sahibi personel bulamadığından yakındı.

Garson maaşlarının 30 bin TL’nin üstünde olduğunu söyleyen işletme sahibi personel bulamadığından yakındı.

“İşsizlik diye bir şey yok, tembellik diye bir şey var, çalışmak isteyene herkese iş var.” sözlerini kullandı. Ancak izleyiciler zor çalışma şartlarından dolayı işletme sahibine tepki gösterdi.

“İşsizlik diye bir şey yok, tembellik diye bir şey var, çalışmak isteyene herkese iş var.” sözlerini kullandı. Ancak izleyiciler zor çalışma şartlarından dolayı işletme sahibine tepki gösterdi.

İşte detaylar 👇

Ve gelen tepkiler 👇

Ve gelen tepkiler 👇

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