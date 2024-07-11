Elektrik Faturasını Düzenli Ödeyenlere Ayrıcalık! Yabancılar İçin de Sistem Değişiyor!
Elektrik Faturasını Düzenli Ödeyenlere Ayrıcalık! Yabancılar İçin de Sistem Değişiyor!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte tüketicilere yönelik düzenlemeleri kapsayan dikkat çekici bir taslak metni yayımladı. Taslağa göre, düzenli elektrik faturası ödeyenlerden artık güvence bedeli alınmayacak. Yabancılar için ise ilk abonelikte normal fiyattan yüzde 50 daha fazla tahsil edilecek.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı ortaya çıktı. Kamuoyuna açılan taslak, 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşlerle nihai şeklini alacak.
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Taslak metne göre; 2 yıl boyunca fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Güvence bedeli şu anda 680 ila 1135 TL arasında değişiyordu.
Yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde de sistem değişiyor. Yabancılar mevcut güvence bedelini ise tahsilat riskini azaltmak amacıyla yüzde 50 daha fazla ödeyecek.
Taslak metin kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirler var. Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek.
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