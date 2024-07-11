Elektrik Faturasını Düzenli Ödeyenlere Ayrıcalık! Yabancılar İçin de Sistem Değişiyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte tüketicilere yönelik düzenlemeleri kapsayan dikkat çekici bir taslak metni yayımladı. Taslağa göre, düzenli elektrik faturası ödeyenlerden artık güvence bedeli alınmayacak. Yabancılar için ise ilk abonelikte normal fiyattan yüzde 50 daha fazla tahsil edilecek.