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Genç Kadın, Giyim Tarzı Üzerinden Tacizi Meşrulaştıranlara Sert Çıktı: "G.tümü de Açsam Bakmayacaksınız"

Genç Kadın, Giyim Tarzı Üzerinden Tacizi Meşrulaştıranlara Sert Çıktı: "G.tümü de Açsam Bakmayacaksınız"

Taciz Sokak Röportajı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 14:15

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Türkiye'deki taciz haberilerine ve giyim tarzı üzerinden tacizin meşrulaştırılmasına isyan eden bir genç kadın, ifadeleriyle sosyal medyada gündem oldu. 

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Türkiye'de son dönemde giderek artan taciz olayları toplumun en derin yaralarından biri.

Türkiye'de son dönemde giderek artan taciz olayları toplumun en derin yaralarından biri.

Genç bir kadının sokak röportajında kullandığı ifadeler ise sosyal medyada gündem oldu. Röportaj esnasında etrafındakilerle tartışmaya başlayan kadın, giyim tarzı üzerinden tacizin meşrulaştırılmasına öfkeyle karşı çıktı.

Genç bir kadının sokak röportajında kullandığı ifadeler ise sosyal medyada gündem oldu. Röportaj esnasında etrafındakilerle tartışmaya başlayan kadın, giyim tarzı üzerinden tacizin meşrulaştırılmasına öfkeyle karşı çıktı.

Genç kadın tam bu esnada öfkelenerek, "Yurt dışından bir tane taciz haberi atsana bana.. İstersem burada g.tümü de açarım. Bakmayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

Genç kadın tam bu esnada öfkelenerek, "Yurt dışından bir tane taciz haberi atsana bana.. İstersem burada g.tümü de açarım. Bakmayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cilveli Ahmet Hoca

Videolar böyle tam konulmadığı için algılarla oynanabiliyor. Misal şuan bu kadın giyim özgürlüğünü savunmaya çalışan biri izlenimi veriyor ama videonun bize ... Devamını Gör

Mirliva RA

yine sçmık bir onedio içeriği. 5 sn lik video ile içerik yapmışsınız tebrikler