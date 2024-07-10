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Devlet Üniversitelerinde İkinci Öğretim Programı Tamamen Kapatıldı!

Devlet Üniversitelerinde İkinci Öğretim Programı Tamamen Kapatıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 12:16 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 12:26

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına 80 bin öğrenci yerleşmişti.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: 👇

YÖK Başkanı Erol Özvar, karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: 👇

'Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. 

Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir.' 

DHA'da yer alan habere göre, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmaları istendi.

DHA'da yer alan habere göre, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmaları istendi.

Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu durum, bu yıl YKS kontenjanlarında bu kadarlık bir düşüş olacağı anlamına geliyor.

Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu durum, bu yıl YKS kontenjanlarında bu kadarlık bir düşüş olacağı anlamına geliyor.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda da kontenjanların azaltılması kararı alındı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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