Devlet Üniversitelerinde İkinci Öğretim Programı Tamamen Kapatıldı!
Devlet Üniversitelerinde İkinci Öğretim Programı Tamamen Kapatıldı!
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YÖK Başkanı Erol Özvar, karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: 👇
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DHA'da yer alan habere göre, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmaları istendi.
Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu durum, bu yıl YKS kontenjanlarında bu kadarlık bir düşüş olacağı anlamına geliyor.
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