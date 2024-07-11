Fatih Altaylı Gurbetçilerin Vergi Ödemesi Hakkında Sert Sözler Söyledi

Geçtiğimiz günlerde “Gurbetçiler yıllık 2 bin euro vatana destek vergisi verecek” iddiası gündeme gelmişti. Kısa bir süre sonra ise DMM’den gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Fatih Altaylı ise konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altaylı, Türkiye’de oy kullanmak isteyen gurbetçilerin vergi vermesi gerektiği düşüncesinde olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından ise “Vergi vermezsin, çifte vatandaşsın, euro kazanıyorsun, senede 10 gün bir Alman kadar vakit geçiriyorsun sonra gelip Türkiye’nin kaderiyle ilgili karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin? Benimle aynı derdi paylaşmıyorsun sen.” sözlerini kullandı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın