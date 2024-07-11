Fatih Altaylı Gurbetçilerin Vergi Ödemesi Hakkında Sert Sözler Söyledi

Geçtiğimiz günlerde “Gurbetçiler yıllık 2 bin euro vatana destek vergisi verecek” iddiası gündeme gelmişti. Kısa bir süre sonra ise DMM’den gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Fatih Altaylı ise konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.