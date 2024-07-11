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Fatih Altaylı Gurbetçilerin Vergi Ödemesi Hakkında Sert Sözler Söyledi

Fatih Altaylı Gurbetçilerin Vergi Ödemesi Hakkında Sert Sözler Söyledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 17:43

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Geçtiğimiz günlerde “Gurbetçiler yıllık 2 bin euro vatana destek vergisi verecek” iddiası gündeme gelmişti. Kısa bir süre sonra ise DMM’den gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Fatih Altaylı ise konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.

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Altaylı, Türkiye’de oy kullanmak isteyen gurbetçilerin vergi vermesi gerektiği düşüncesinde olduğunu anlattı.

Altaylı, Türkiye’de oy kullanmak isteyen gurbetçilerin vergi vermesi gerektiği düşüncesinde olduğunu anlattı.

Ardından ise “Vergi vermezsin, çifte vatandaşsın, euro kazanıyorsun, senede 10 gün bir Alman kadar vakit geçiriyorsun sonra gelip Türkiye’nin kaderiyle ilgili karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin? Benimle aynı derdi paylaşmıyorsun sen.” sözlerini kullandı.

Ardından ise “Vergi vermezsin, çifte vatandaşsın, euro kazanıyorsun, senede 10 gün bir Alman kadar vakit geçiriyorsun sonra gelip Türkiye’nin kaderiyle ilgili karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin? Benimle aynı derdi paylaşmıyorsun sen.” sözlerini kullandı.

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