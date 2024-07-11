Bin Euro Bozdurup 4 Haftadır Bitiremediğini Anlatan Gurbetçi: “Geçinemeyenden Bana ne?”

Kanal Dünya adlı Instagram hesabı sokak röportajları esnasında bir gurbetçiye mikrofon uzattı. Gurbetçinin söyledikleri karşısında izleyiciler ciddi olup olmadığını anlayamadı ve yorumlarda buluştu. Muhabirin “100 euro bozdurduğun zaman kaç saatte bitiyor?” sorusu karşısında konuşan adam, “Her taraf o kadar ucuz ki bitiremiyorum.” cümlesiyle sözlerine başladı.
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Bin euro bozdurduğunu ve 4 haftadır bitiremediğini söyleyen gurbetçi, “Dilencilere veriyorum, yine de bitmiyor.” ifadelerini kullandı.
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Muhabir ise 10 bin TL alan bir vatandaşın nasıl geçineceğini sorunca gurbetçi, “Bana ne ya, beni ne ilgilendiriyor, ben kendime bakarım.” dedi.
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