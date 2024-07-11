Görüş Bildir
Haberler
Video
Bin Euro Bozdurup 4 Haftadır Bitiremediğini Anlatan Gurbetçi: “Geçinemeyenden Bana ne?”

Bin Euro Bozdurup 4 Haftadır Bitiremediğini Anlatan Gurbetçi: “Geçinemeyenden Bana ne?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:07

İçerik Devam Ediyor

Kanal Dünya adlı Instagram hesabı sokak röportajları esnasında bir gurbetçiye mikrofon uzattı. Gurbetçinin söyledikleri karşısında izleyiciler ciddi olup olmadığını anlayamadı ve yorumlarda buluştu. Muhabirin “100 euro bozdurduğun zaman kaç saatte bitiyor?” sorusu karşısında konuşan adam,  “Her taraf o kadar ucuz ki bitiremiyorum.” cümlesiyle sözlerine başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bin euro bozdurduğunu ve 4 haftadır bitiremediğini söyleyen gurbetçi, “Dilencilere veriyorum, yine de bitmiyor.” ifadelerini kullandı.

Bin euro bozdurduğunu ve 4 haftadır bitiremediğini söyleyen gurbetçi, “Dilencilere veriyorum, yine de bitmiyor.” ifadelerini kullandı.

Muhabir ise 10 bin TL alan bir vatandaşın nasıl geçineceğini sorunca gurbetçi, “Bana ne ya, beni ne ilgilendiriyor, ben kendime bakarım.” dedi.

Muhabir ise 10 bin TL alan bir vatandaşın nasıl geçineceğini sorunca gurbetçi, “Bana ne ya, beni ne ilgilendiriyor, ben kendime bakarım.” dedi.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar 👇

Ve gelen yorumlar 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın