Bin Euro Bozdurup 4 Haftadır Bitiremediğini Anlatan Gurbetçi: “Geçinemeyenden Bana ne?”

Kanal Dünya adlı Instagram hesabı sokak röportajları esnasında bir gurbetçiye mikrofon uzattı. Gurbetçinin söyledikleri karşısında izleyiciler ciddi olup olmadığını anlayamadı ve yorumlarda buluştu. Muhabirin “100 euro bozdurduğun zaman kaç saatte bitiyor?” sorusu karşısında konuşan adam, “Her taraf o kadar ucuz ki bitiremiyorum.” cümlesiyle sözlerine başladı.