Elektrikli Araç Sürücüsü Trafiğin Ortasında Yolda Kalınca İsyan Etti

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Eskişehir yolunda trafik saatlerinde elektrikli aracının ‘elektrik tahrik arızası’ uyarısıyla bir anda durduğunu ifade etti.
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Olayı “Elektrikli araç bir anda gaz almayı kesti, önceden hiçbir uyarı vermeden.” şeklinde anlatan sürücü ardından ise yavaşlamaya başladığını ve durduğunu dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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