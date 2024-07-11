Elektrikli Araç Sürücüsü Trafiğin Ortasında Yolda Kalınca İsyan Etti

Ankara’da elektrikli aracı olan bir sürücü Eskişehir yolunda ‘elektrik tahrik arızası’ sebebiyle yolda kaldığını anlattı. Sürücü o anları cep telefonundan kayda aldı. Yaşadığı mağduriyetten dolayı isyan eden adam, aracı hiçbir şekilde hareket ettiremediğini söyledi.