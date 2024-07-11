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Elektrikli Araç Sürücüsü Trafiğin Ortasında Yolda Kalınca İsyan Etti

Elektrikli Araç Sürücüsü Trafiğin Ortasında Yolda Kalınca İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 18:16

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Ankara’da elektrikli aracı olan bir sürücü Eskişehir yolunda ‘elektrik tahrik arızası’ sebebiyle yolda kaldığını anlattı. Sürücü o anları cep telefonundan kayda aldı. Yaşadığı mağduriyetten dolayı isyan eden adam, aracı hiçbir şekilde hareket ettiremediğini söyledi.

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Eskişehir yolunda trafik saatlerinde elektrikli aracının ‘elektrik tahrik arızası’ uyarısıyla bir anda durduğunu ifade etti.

Eskişehir yolunda trafik saatlerinde elektrikli aracının ‘elektrik tahrik arızası’ uyarısıyla bir anda durduğunu ifade etti.

Olayı “Elektrikli araç bir anda gaz almayı kesti, önceden hiçbir uyarı vermeden.” şeklinde anlatan sürücü ardından ise yavaşlamaya başladığını ve durduğunu dile getirdi.

Olayı “Elektrikli araç bir anda gaz almayı kesti, önceden hiçbir uyarı vermeden.” şeklinde anlatan sürücü ardından ise yavaşlamaya başladığını ve durduğunu dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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