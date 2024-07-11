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Apple'dan 98 Ülkedeki iPhone Sahiplerine Casus Yazılım Uyarısı!

Apple'dan 98 Ülkedeki iPhone Sahiplerine Casus Yazılım Uyarısı!

Apple Siber Suçlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 15:38

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan teknoloji devi Apple, 98 ülkede iPhone sahiplerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Bu uyarı, kullanıcıları oldukça tedirgin etti. 

İşte, detaylar...

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Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz Nisan ayında 92 ülkede yaptığı gibi, kullanıcılarına bir kez daha tedirginlik veren uyarı bildirimi gönderdi!

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz Nisan ayında 92 ülkede yaptığı gibi, kullanıcılarına bir kez daha tedirginlik veren uyarı bildirimi gönderdi!

Uluslararası düzeyde ses getiren bildirimle, bazı kullanıcıların potansiyel olarak casus yazılım saldırılarına maruz kalmış olabileceği belirtildi.

2 milyardan fazla kullanıcısı olan Apple'ın, iPhone kullanıcılarına gönderdiği yeni mesaj, Nisan ayında gönderilen uyarıya oldukça benziyor.

2 milyardan fazla kullanıcısı olan Apple'ın, iPhone kullanıcılarına gönderdiği yeni mesaj, Nisan ayında gönderilen uyarıya oldukça benziyor.

Bu kez casus yazılımın odağında NSO Group'un müşterileri olduğu idda edlidi. Uyarının temelde; Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu en az 10 devleti ilgilendirdiği iddialar arasında yer aldı.

Apple'ın uyarı bildirimi, 98 farklı ülkeden kullanıcılara ulaştı.

Apple'ın uyarı bildirimi, 98 farklı ülkeden kullanıcılara ulaştı.

Şirketin destek sayfasında yapılan açıklamada, hangi ülkelerin etkilendiği ya da saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bildirimde, 

Apple, Apple Kimliğiniz ile ilişkili iPhone’unuzu uzaktan tehlikeye atmaya çalışan bir casus yazılımı tarafından hedef alındığını tespit etti. Bu saldırı muhtemelen kim olduğunuz ve yaptığınız iş nedeniyle özellikle sizi hedef alıyor. Bu tarz saldırılarda mutlak kesinliğe ulaşmak mümkün olmasa da Apple bu uyarıya güveniyor. Lütfen ciddiye alın.” ifadesine yer verildi.

Apple'ın bu açıklaması, saldırıların genel değil de belirli kişileri hedef aldığını düşündürdü.

Apple'ın bu açıklaması, saldırıların genel değil de belirli kişileri hedef aldığını düşündürdü.

Daha önce gazetecilere ve politikacılara bu tür bildirimler gönderilmişti ve muhtemelen bu kez de durum aynı. Bu nedenle, saldırıların Pegasus yazılımı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Apple tarafından 2021 yılından bu yana yapılan uyarılar dışında, saldırganların işine yarayabilecek diğer detaylar ise paylaşmıyor.

Apple tarafından 2021 yılından bu yana yapılan uyarılar dışında, saldırganların işine yarayabilecek diğer detaylar ise paylaşmıyor.

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