Apple'dan 98 Ülkedeki iPhone Sahiplerine Casus Yazılım Uyarısı!
Apple'dan 98 Ülkedeki iPhone Sahiplerine Casus Yazılım Uyarısı!
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Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz Nisan ayında 92 ülkede yaptığı gibi, kullanıcılarına bir kez daha tedirginlik veren uyarı bildirimi gönderdi!
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2 milyardan fazla kullanıcısı olan Apple'ın, iPhone kullanıcılarına gönderdiği yeni mesaj, Nisan ayında gönderilen uyarıya oldukça benziyor.
Apple'ın uyarı bildirimi, 98 farklı ülkeden kullanıcılara ulaştı.
Apple'ın bu açıklaması, saldırıların genel değil de belirli kişileri hedef aldığını düşündürdü.
Apple tarafından 2021 yılından bu yana yapılan uyarılar dışında, saldırganların işine yarayabilecek diğer detaylar ise paylaşmıyor.
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