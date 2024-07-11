Apple'dan 98 Ülkedeki iPhone Sahiplerine Casus Yazılım Uyarısı!

Şirketin destek sayfasında yapılan açıklamada, hangi ülkelerin etkilendiği ya da saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bildirimde,

“Apple, Apple Kimliğiniz ile ilişkili iPhone’unuzu uzaktan tehlikeye atmaya çalışan bir casus yazılımı tarafından hedef alındığını tespit etti. Bu saldırı muhtemelen kim olduğunuz ve yaptığınız iş nedeniyle özellikle sizi hedef alıyor. Bu tarz saldırılarda mutlak kesinliğe ulaşmak mümkün olmasa da Apple bu uyarıya güveniyor. Lütfen ciddiye alın.” ifadesine yer verildi.