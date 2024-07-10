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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Yapılacak Seferlerin Yüzde 10'u İptal Edildi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Yapılacak Seferlerin Yüzde 10'u İptal Edildi!

Sabiha Gökçen Havaalanı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 21:13 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 21:18

Olumsuz hava koşulları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin iptal olmasına neden oldu. Saat 13.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu. 

İşte, detaylar...

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İstanbul-Sabiha Gökçen'de uçuşlarının yüzde 10'u iptal edilecek!

İstanbul-Sabiha Gökçen'de uçuşlarının yüzde 10'u iptal edilecek!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'e kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, MADKOM tarafından alınan karara yer verildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, MADKOM tarafından alınan karara yer verildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 'Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz' ifadelerine yer verildi.

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