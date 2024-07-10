Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Yapılacak Seferlerin Yüzde 10'u İptal Edildi!
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Yapılacak Seferlerin Yüzde 10'u İptal Edildi!
Olumsuz hava koşulları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin iptal olmasına neden oldu. Saat 13.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul-Sabiha Gökçen'de uçuşlarının yüzde 10'u iptal edilecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, MADKOM tarafından alınan karara yer verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın