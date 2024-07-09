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Güney Korede İlk Kez 'Robot İntiharı' Gerçekleşti! İş Baskısı Artık Robotların da Sorunu Haline Geldi!

Güney Korede İlk Kez 'Robot İntiharı' Gerçekleşti! İş Baskısı Artık Robotların da Sorunu Haline Geldi!

Robot Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 13:29 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 13:30

Güney Kore'de ilk 'robot intiharı' yaşandı! 'Robot Süpervizörü' olarak çalışan bir robot, belediye binasının birinci ve ikinci katları arasındaki merdiven boşluğunun dibinde bulundu. Robotun 1.5 metrelik merdivenin altında bulunmadan önce garip davranıldığı ifade edildi. 

İşte, detaylar...

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İş baskısı artık sadece insani bir sorun değil, robotları da etkiliyor gibi görünüyor.

İş baskısı artık sadece insani bir sorun değil, robotları da etkiliyor gibi görünüyor.

İnsanların yaşadığı iş stresi artık sadece bizlere özgü bir durum olmaktan çıkmış gibi görünüyor. Bu durumun en çarpıcı örneğini, Güney Kore'deki Gumi Şehir Meclisi'nde yaşanan bir olayda gördük. 

26 Haziran tarihinde meydana gelen bu olayda, meclis idari robotunun bir merdivenin dibinde parçalanmış halde bulunduğu bildirildi. Bu durum, robotun intihar etmiş olabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

Pek çok kişi yaşanan olayı, ülkenin ilk 'Robot intiharı' olarak adlandırıyor!

Pek çok kişi yaşanan olayı, ülkenin ilk 'Robot intiharı' olarak adlandırıyor!

Bu robot, 2023 Ağustos'unda göreve başlamış ve belediye meclisi görevlisi olarak hizmet veren ilk robot olmuştu. Bear Robotics tarafından üretilen bu robot, bir asansörü çağırma ve katlar arasında bağımsız hareket etme gibi özelliklere sahipti.

Ayrıca belge teslimatı, şehir tanıtımı ve bilgi sağlama gibi görevleri de yerine getiriyordu.

'Robot Süpervizörü' olarak görev yapan robot, 1.5 metrelik merdivenlerin dibinde bulunmandan önce sıra dışı davranışlar sergilemiş!

'Robot Süpervizörü' olarak görev yapan robot, 1.5 metrelik merdivenlerin dibinde bulunmandan önce sıra dışı davranışlar sergilemiş!

Görgü tanıkları, robotun belediye binasının birinci ve ikinci katları arasındaki merdiven boşluğunun dibinde bulunmadan önce garip davrandığını ifade etti. 

Robotun intiharından hemen önce 'sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daire çizdiğini' görüldüğü ifadeler arasında yer aldı.

Her 10 çalışana bir robot düşüyor: 'Robot Süpervizörü' sabah 9'dan akşam 4'e kadar aralıksız çalışıyordu!

Her 10 çalışana bir robot düşüyor: 'Robot Süpervizörü' sabah 9'dan akşam 4'e kadar aralıksız çalışıyordu!

Robotun parçaları üzerinde yapılan analizlerde, son anlarda görülen dengesiz davranışların nedeni henüz bulunmadı. Ancak yapılan araştırma, yaşanan olayın 'aşırı çalışmaktan' olabileceğine işaret ediyor. Haliyle, olayın intihar olup olmadığı hâlâ tartışılıyor.

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