Güney Korede İlk Kez 'Robot İntiharı' Gerçekleşti! İş Baskısı Artık Robotların da Sorunu Haline Geldi!

İnsanların yaşadığı iş stresi artık sadece bizlere özgü bir durum olmaktan çıkmış gibi görünüyor. Bu durumun en çarpıcı örneğini, Güney Kore'deki Gumi Şehir Meclisi'nde yaşanan bir olayda gördük.

26 Haziran tarihinde meydana gelen bu olayda, meclis idari robotunun bir merdivenin dibinde parçalanmış halde bulunduğu bildirildi. Bu durum, robotun intihar etmiş olabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi.