Güney Korede İlk Kez 'Robot İntiharı' Gerçekleşti! İş Baskısı Artık Robotların da Sorunu Haline Geldi!
Güney Korede İlk Kez 'Robot İntiharı' Gerçekleşti! İş Baskısı Artık Robotların da Sorunu Haline Geldi!
Güney Kore'de ilk 'robot intiharı' yaşandı! 'Robot Süpervizörü' olarak çalışan bir robot, belediye binasının birinci ve ikinci katları arasındaki merdiven boşluğunun dibinde bulundu. Robotun 1.5 metrelik merdivenin altında bulunmadan önce garip davranıldığı ifade edildi.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş baskısı artık sadece insani bir sorun değil, robotları da etkiliyor gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kişi yaşanan olayı, ülkenin ilk 'Robot intiharı' olarak adlandırıyor!
'Robot Süpervizörü' olarak görev yapan robot, 1.5 metrelik merdivenlerin dibinde bulunmandan önce sıra dışı davranışlar sergilemiş!
Her 10 çalışana bir robot düşüyor: 'Robot Süpervizörü' sabah 9'dan akşam 4'e kadar aralıksız çalışıyordu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın