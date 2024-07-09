Dünyanın En Güzel Futbol Sahaları! Böyle Eşsiz Bir Manzarada Futbol Oynayabilir misiniz?

Norveç'in kuzeyinde, sadece 2 bin kişinin yaşadığı doğanın içindeki eşsiz konumu ile dikkat çeken balıkçı köyü Henningsvaer, dünyanın en güzel futbol sahalarından birine ev sahipliği yapıyor.

Henningsvaer, Norveç'in Nordland bölgesindeki Vagan belediyesine bağlı ve Lofoten takımadalarının en popülerlerinden biri olan bir balıkçı yerleşim yeri. Ayrıca, Henningsvaer, UEFA'nın 'We Play Strong' belgeselinin de konusu oldu. Bu belgesel, köyün futbol sahasını ve futbolun bu eşsiz ortamda nasıl oynandığını gösteriyor. Belgesel sayesinde Henningsvaer, futbol severler ve doğa severler tarafından daha da çok tanınmaya başlandı.