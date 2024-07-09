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Dünyanın En Güzel Futbol Sahaları! Böyle Eşsiz Bir Manzarada Futbol Oynayabilir misiniz?

Dünyanın En Güzel Futbol Sahaları! Böyle Eşsiz Bir Manzarada Futbol Oynayabilir misiniz?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 12:35 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 12:36

Dünyanın dört bir köşesinden konumuyla göz kamaştıran futbol sahalarını inceliyoruz. Dünyanın en güzel futbol sahalarında, manzarayı izlemekten futbol oynayabilir miydiniz merak ediyoruz! Bir benzeri daha olmayan bu çok özel futbol sahalarını seyahat rotanıza eklemeyi de unutmayın... 

Kaynak: Time Capsule Tales

1. Henningsvaer, Norveç

1. Henningsvaer, Norveç

Norveç'in kuzeyinde, sadece 2 bin kişinin yaşadığı doğanın içindeki eşsiz konumu ile dikkat çeken balıkçı köyü Henningsvaer, dünyanın en güzel futbol sahalarından birine ev sahipliği yapıyor.

Henningsvaer, Norveç'in Nordland bölgesindeki Vagan belediyesine bağlı ve Lofoten takımadalarının en popülerlerinden biri olan bir balıkçı yerleşim yeri. Ayrıca, Henningsvaer, UEFA'nın 'We Play Strong' belgeselinin de konusu oldu. Bu belgesel, köyün futbol sahasını ve futbolun bu eşsiz ortamda nasıl oynandığını gösteriyor. Belgesel sayesinde Henningsvaer, futbol severler ve doğa severler tarafından daha da çok tanınmaya başlandı.

2. Qeqertarsuaq, Grönland

2. Qeqertarsuaq, Grönland

Grönland'ın batı kıyısındaki Qeqertarsuaq ya da  Godhavn Dan (Disko Adası), buzlar ülkesinin en güzel futbol sahalarından birine ev sahipliği yapıyor. Grönland'da eşsiz buzul manzarasıyla dikkat çeken başka sahalar da bulunuyor.

3. Castelmezzano, İtalya

3. Castelmezzano, İtalya

İtalya'nın Basilicata bölgesine bağlı Potenza ilinde bulunan Castelmezzano, sarp kayalıkların üzerine kurulu eşsiz bir köy. 2017 yılında 'İtalya'nın en güzel 19 köyü' listesinde yerini alan Castelmezzano, yanardağı kraterleri görünüsüyle büyüleyen dağlarının eteklerinde yer alan futbol sahasıyla da dikkat çekiyor.

4. Trogir, Hırvatistan

4. Trogir, Hırvatistan

Sırada, Hırvatistan'ın Trogir şehrinde, Kamerlengo ve St. Marko Kuleleri arasında yer alan kusursuz manzarasıyla dikkat çeken futbol sahası var.

5. Moskova, Rusya

5. Moskova, Rusya

Kendinizi dünyadan tamamen soyutlanmış hissedeceksiniz. Moskova'da ormanlık alanın ortasına kurulmuş bu göz kamaştırıcı futbol sahasında oksijene doyacaksınız.

6. Venedik, İtalya

6. Venedik, İtalya

Venedik'te yer alan Curva Sud standında oturmak ve arka planda Venedik lagününün benzersiz güzelliği, önünde bir maç izlemek... 1910 yılında inşa edilen tesis, 11.500 kişilik kapasitesiyle İtalya'nın en eski ikinci futbol sahası olma özelliğine de sahip.

7. Rio de Janeiro, Brezilya

7. Rio de Janeiro, Brezilya

Rio de Janeiro'da yer alan bu futbol sahası, dünyanın ilk oyuncu enerjisi ile çalışan saha. Oyuncuların hareketlerinden kinetik enerji üreten ve bu enerjiyi gece aydınlatması için kullanan bu saha, suni çim zemininin altına yerleştirilmiş 200 enerji toplayan plaka ile donatıldı. Bu plakalar, oyuncuların hareketlerini enerjiye dönüştürerek sahanın aydınlatılmasını sağlıyor. Bu yenilikçi ve çevre dostu yaklaşım, spor ve teknolojiyi birleştirerek futbol sahasının enerji ihtiyacını karşılıyor. Rio de Janeiro'nun bu özgün futbol sahası, güzelliğiyle de göz kamaştırıyor.

8. Tasiilaq, Grönland

8. Tasiilaq, Grönland

Grönland'dan bir diğer manzara! Şehrin özgün mimarisi ve doğanın içinde manzarayı izlemekten arda kalan vakitte keyifli bir futbol maçı da izleyebilirsiniz.

9. Eidi, Faroe Adaları

9. Eidi, Faroe Adaları

Son durağımız,  Kuzey Atlantik'te bulunan Faroe Adaları'nda yer alan futbol sahası. Sanıyoruz ki Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçası olan adalar birliğinde, yüzünüze vuran Atlantik'in serin suları eşliğinde futbol müsabakalarını izlemek paha biçilmez olmalı!

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