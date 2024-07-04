Dünyanın En Ünlü Yerlerini Daha Önce Bu Açıdan Görmediniz! Eşsiz Eserlerin Diğer Yüzüyle Tanışın!

Büyük Piramit, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunuyor. 'Gize Mezar Kenti'nde bulunan üç anıtsal piramitten en eskisi ve aynı zamanda en büyüğü. Dörtüncü Hanedan firavun Khufu için inşa edilen mezarının inşasının 14 ila 20 yıl sürdüğü düşünülüyor.

138 metre yüksekliğindeki bu eşsiz yapının orijinal yüksekliğinin 146,478 metre olduğu sanılıyor, fakat erezyon ve piramidin tepe kısmının olmayışı onu olduğundan biraz küçük gösteriyor.