Dünyanın En Ünlü Yerlerini Daha Önce Bu Açıdan Görmediniz! Eşsiz Eserlerin Diğer Yüzüyle Tanışın!
Dünyanın En Ünlü Yerlerini Daha Önce Bu Açıdan Görmediniz! Eşsiz Eserlerin Diğer Yüzüyle Tanışın!
Bakış açınızı değiştiriyoruz! Dünyanın en büyük taş heykeline, Özgürlük Anıtı'na, Eiffel Kulesine bir başka açıdan bakıyoruz. 'Nereden biliyorsun, hayatının altının üstünden güzel olduğunu' dedirten görüntülerle dünyaca ünlü yerleri alternatif açılarılardan keşfediyoruz.
Gözlerinize inanamayacaksınız!
Kaynak: Time Capsule Tales
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1. Keops Piramidi bir diğer adıyla 'Büyük Piramit', M.Ö. 2550'li yıllarda inşa edilen bu eşsiz yapı Dünyanın yedi harikasından biri!
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Her gün 800 ton taş yerleştirilerek inşa edildiği düşünülen ve yapımı 20 yıl süren Büyük Piramit'e şimdi bir de tepeden bakın!
2. Fransa'nın sembolü haline gelen, yılda 6 milyon turist tarafından ziyaret edilen Eiffel Kulesi!
Dünyanın en çok tanınan yapılarından biri olan Eiffel Kulesi'ne bir de aşağıdan bakın. Özenle inşa edilmiş kulenin geometrik düzeni buradan kusursuz görünüyor.
3. Amerika'nın New York şehrinde, Özgürlük Adası üzerine 1886 yılında inşa edilen Özgürlük Anıtı!
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Kaidesi ile birlikte 93 metre yüksekliğindeki Özgürlük Anıtı'nda yukarıdan bakıyoruz. Yedi uçlu taş ile birlikte heykelin 5 metre yüksekliğindeki başınından aşağıya görünüşü de bir hayli göz alıcı.
4. Üst üste binmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelen Pisa Kulesi!
Eşsiz mimarisi ve eğik duruşu ile 55,86 metrelik Pisa Kulesi'nin tepeden görüntüsü ise sizi şaşırtabilir.
5. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde, ABD'nin 4 başkanın yer aldığı dev heykelden oluşan Rushmore Dağı Anıtı!
Peki, hiç Rushmore Dağı Anıtı'nda başkanların manzarasını merak etmiş miydiniz?
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1927 yılından itibaren yapımı 14 yıl süren Rushmore Dağı Anıtı'nın arka yüzü ise böyle görünüyor.
6. Avustralya'nın sembolü olna Sidney Opera Evi, aynı zamanda 20. yüzyılın en ünlü yapılarından biridir.
Anlaşılan Sidney Opera Evi, hangi açıdan bakarsanız bakın bir harika görünüyor. 183 metre uzunluğunda ve 118 metre genişliğindeki Opera Evi'nde 5 tiyatro salonu bulunuyor.
7. Dünyanın en büyük taş heykeli Büyük Gize Sfenksi, Gize Piramitleri bölgesinde göz kamaştırıyor.
Sfenks'e arkasından bakıldığında ise dev bir kuyruğa dönüşüyor.
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8. Las Vegas'a Hoş Geldiniz...
Dünyaca ünlü tabelanın ardında ise kısa ve öz bir kamu spotu bulunuyor: 'Dikkatli sür'
9. Son olarak, dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa!
Tablodaki kadın yüzünün kime ait olduğu hâlâ gizemini korurken, yüz ifadesindeki belirsizlik, çalışmadaki anıtsallık ve atmosfer de eseri dikkat çekici kılan diğer özelliklerden.
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