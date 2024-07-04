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Dünyanın En Ünlü Yerlerini Daha Önce Bu Açıdan Görmediniz! Eşsiz Eserlerin Diğer Yüzüyle Tanışın!

Dünyanın En Ünlü Yerlerini Daha Önce Bu Açıdan Görmediniz! Eşsiz Eserlerin Diğer Yüzüyle Tanışın!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 09:38

Bakış açınızı değiştiriyoruz! Dünyanın en büyük taş heykeline, Özgürlük Anıtı'na, Eiffel Kulesine bir başka açıdan bakıyoruz. 'Nereden biliyorsun, hayatının altının üstünden güzel olduğunu' dedirten görüntülerle dünyaca ünlü yerleri alternatif açılarılardan keşfediyoruz. 

Gözlerinize inanamayacaksınız! 

Kaynak: Time Capsule Tales

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1. Keops Piramidi bir diğer adıyla 'Büyük Piramit', M.Ö. 2550'li yıllarda inşa edilen bu eşsiz yapı Dünyanın yedi harikasından biri!

1. Keops Piramidi bir diğer adıyla 'Büyük Piramit', M.Ö. 2550'li yıllarda inşa edilen bu eşsiz yapı Dünyanın yedi harikasından biri!

Büyük Piramit, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunuyor. 'Gize Mezar Kenti'nde bulunan üç anıtsal piramitten en eskisi ve aynı zamanda en büyüğü. Dörtüncü Hanedan firavun Khufu için inşa edilen mezarının inşasının 14 ila 20 yıl sürdüğü düşünülüyor. 

138 metre yüksekliğindeki bu eşsiz yapının orijinal yüksekliğinin 146,478 metre olduğu sanılıyor, fakat erezyon ve piramidin tepe kısmının olmayışı onu olduğundan biraz küçük gösteriyor.

Her gün 800 ton taş yerleştirilerek inşa edildiği düşünülen ve yapımı 20 yıl süren Büyük Piramit'e şimdi bir de tepeden bakın!

Her gün 800 ton taş yerleştirilerek inşa edildiği düşünülen ve yapımı 20 yıl süren Büyük Piramit'e şimdi bir de tepeden bakın!

2. Fransa'nın sembolü haline gelen, yılda 6 milyon turist tarafından ziyaret edilen Eiffel Kulesi!

2. Fransa'nın sembolü haline gelen, yılda 6 milyon turist tarafından ziyaret edilen Eiffel Kulesi!

Fransız inşaat mühendisi Gustave Eiffel tarafından 1887 ila 1889 yılları arasında inşa edilen 300 metre yükseliğindeki hayranlık uyandıran yapı!

Dünyanın en çok tanınan yapılarından biri olan Eiffel Kulesi'ne bir de aşağıdan bakın. Özenle inşa edilmiş kulenin geometrik düzeni buradan kusursuz görünüyor.

Dünyanın en çok tanınan yapılarından biri olan Eiffel Kulesi'ne bir de aşağıdan bakın. Özenle inşa edilmiş kulenin geometrik düzeni buradan kusursuz görünüyor.

3. Amerika'nın New York şehrinde, Özgürlük Adası üzerine 1886 yılında inşa edilen Özgürlük Anıtı!

3. Amerika'nın New York şehrinde, Özgürlük Adası üzerine 1886 yılında inşa edilen Özgürlük Anıtı!

Fransa tarafından, ABD'ye kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen bakırdan inşa edilmiş Özgürlük Anıtı'nın başındaki taçta yer alan 7 sivri uç; 7 kıtayı ve 7 denizi simgeliyor.

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Kaidesi ile birlikte 93 metre yüksekliğindeki Özgürlük Anıtı'nda yukarıdan bakıyoruz. Yedi uçlu taş ile birlikte heykelin 5 metre yüksekliğindeki başınından aşağıya görünüşü de bir hayli göz alıcı.

Kaidesi ile birlikte 93 metre yüksekliğindeki Özgürlük Anıtı'nda yukarıdan bakıyoruz. Yedi uçlu taş ile birlikte heykelin 5 metre yüksekliğindeki başınından aşağıya görünüşü de bir hayli göz alıcı.

4. Üst üste binmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelen Pisa Kulesi!

4. Üst üste binmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelen Pisa Kulesi!

Şimdi de İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrinde Piazza dei Miracoli, yani namıdiğer Mucizeler Meydanı'na geldik. Şehir katedralini çan kulesi olan Pisa Kulesi'nin yapımı 1173 ila 1372 yılları arasında tam 99 yıl sürdü.

Eşsiz mimarisi ve eğik duruşu ile 55,86 metrelik Pisa Kulesi'nin tepeden görüntüsü ise sizi şaşırtabilir.

Eşsiz mimarisi ve eğik duruşu ile 55,86 metrelik Pisa Kulesi'nin tepeden görüntüsü ise sizi şaşırtabilir.

5. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde, ABD'nin 4 başkanın yer aldığı dev heykelden oluşan Rushmore Dağı Anıtı!

5. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde, ABD'nin 4 başkanın yer aldığı dev heykelden oluşan Rushmore Dağı Anıtı!

Soldan sağa doğru: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün ter aldığı Rushmore Dağı Anıtı'nda her bir heykel 18 ila 20 metre uzunluğundadır.

Peki, hiç Rushmore Dağı Anıtı'nda başkanların manzarasını merak etmiş miydiniz?

Peki, hiç Rushmore Dağı Anıtı'nda başkanların manzarasını merak etmiş miydiniz?

Bir zamanlar Altı Dede olarak bilinen Dağ, Kızılderililer için bir hayli önemliydi. Dağda bulunan 6 doğal yapının dedelerinin ruhunu temsil ettiğine inanırlardı.

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1927 yılından itibaren yapımı 14 yıl süren Rushmore Dağı Anıtı'nın arka yüzü ise böyle görünüyor.

1927 yılından itibaren yapımı 14 yıl süren Rushmore Dağı Anıtı'nın arka yüzü ise böyle görünüyor.

6. Avustralya'nın sembolü olna Sidney Opera Evi, aynı zamanda 20. yüzyılın en ünlü yapılarından biridir.

6. Avustralya'nın sembolü olna Sidney Opera Evi, aynı zamanda 20. yüzyılın en ünlü yapılarından biridir.

Danimarkalı mimar Jorn Utzon'a 2003 yılında Pritzker Mimarlık Ödülünü getiren Sidney Opera Evi, 2007 yılında ise UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yerini aldı.

Anlaşılan Sidney Opera Evi, hangi açıdan bakarsanız bakın bir harika görünüyor. 183 metre uzunluğunda ve 118 metre genişliğindeki Opera Evi'nde 5 tiyatro salonu bulunuyor.

Anlaşılan Sidney Opera Evi, hangi açıdan bakarsanız bakın bir harika görünüyor. 183 metre uzunluğunda ve 118 metre genişliğindeki Opera Evi'nde 5 tiyatro salonu bulunuyor.

Toplam 1000 odalı Sidney Opera Evi'nde 2679 koltuklu Concert Hall (Konser salonu), 1547 koltuklu Opera Theatre (Opera tiyatrosu), 544 koltuklu Drama Theatre, 398 koltuklu Playhouse ve 364 koltuklu Studio Theatre, 1973 yılında konuklarına kapılarını açtı.

7. Dünyanın en büyük taş heykeli Büyük Gize Sfenksi, Gize Piramitleri bölgesinde göz kamaştırıyor.

7. Dünyanın en büyük taş heykeli Büyük Gize Sfenksi, Gize Piramitleri bölgesinde göz kamaştırıyor.

Sfenks'teki yüzün Dördüncü Hanedanlık Dönemi'nde, başkent Memphis'te 26 yıl hüküm sürdüğü varsayılan 6 Eski Krallık firavunundan biri olan Kefren'e ait olduğu tahmin ediliyor.

Sfenks'e arkasından bakıldığında ise dev bir kuyruğa dönüşüyor.

Sfenks'e arkasından bakıldığında ise dev bir kuyruğa dönüşüyor.
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8. Las Vegas'a Hoş Geldiniz...

8. Las Vegas'a Hoş Geldiniz...

Nevada'daki Clark County'ye satan yerel bir satıcı olan Ted Rogich'in isteği üzerine Betty Willis tarafından tasarlanan ikonik tabela, 1959 yılında finanse edildi ve dikildikten kısa süre sonra Las Vegas'ın simgelerinden biri haline geldi.

Dünyaca ünlü tabelanın ardında ise kısa ve öz bir kamu spotu bulunuyor: 'Dikkatli sür'

Dünyaca ünlü tabelanın ardında ise kısa ve öz bir kamu spotu bulunuyor: 'Dikkatli sür'

9. Son olarak, dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa!

9. Son olarak, dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa!

İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında, kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresi! Leonardo da Vinci tarafından resmedilen bu eşsiz eser günümüzde, Louvre Müzesi'nde Paris'te sergileniyor.

Tablodaki kadın yüzünün kime ait olduğu hâlâ gizemini korurken, yüz ifadesindeki belirsizlik, çalışmadaki anıtsallık ve atmosfer de eseri dikkat çekici kılan diğer özelliklerden.

Tablodaki kadın yüzünün kime ait olduğu hâlâ gizemini korurken, yüz ifadesindeki belirsizlik, çalışmadaki anıtsallık ve atmosfer de eseri dikkat çekici kılan diğer özelliklerden.

Mona Lisa'nın arkasında ise boyanın dokusu bir sayıdan başka bir şey yok!

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