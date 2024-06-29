Antik Yunan'da İlk Kadın Doktor Agnodice'in İlham Veren Hikayesi!
Antik Yunan'da İlk Kadın Doktor Agnodice'in İlham Veren Hikayesi!
Kadınların Tıp Dünyasında Yerini Almasını Sağlayan Agnodice!
Kadınların tıp eğitimi almasının yasak olduğu Antik Yunan'da, Agnodice'in ilham veren öyküsüyle büyülenmeye hazır olun! Hayatı pahasına tutkularının peşinden koşan bir kadının zaferine şahit olacaksınız.
Kaynak: Dr. M.F. Khan
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Erkek egemen toplumlarda, kadınların cinsiyetleri nedeniyle hayallerinin ve ideallerinin peşinden koşmasının mümkün olmadığına tarih boyunca pek çok kez şahit olduk!
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Antik Yunanlı Agnodice, M.Ö. 300 yılında dünyaya geldi!
Agnodice, saçlarını kısa kestirip erkek gibi görünerek İskenderiye'deki tıp okuluna kaydoldu.
Bir gün Atina sokaklarında dolaşırken, bir kadının doğum sancıları içinde çığlık attığını duydu.
Agnodice, hayatını değiştirecek bir seçim daha yaptı!
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Agnodice'in hikayesi hızla yayılmaya başladı...
Elbette bu durum dikkat çekti ve Agnodice'in başarısından rahatsız olan erkek doktorların sayısı artmaya başladı!
Fakat kadınlar, bu duruma henüz seslerini çıkarmamışlardı!
Kadınların bu baskısına dayanamayan hakimler, Agnodice'in cezasını kaldırdılar ve kadınların, sadece kadınlara hizmet etmek şartıyla doktor olmasına izin verdiler!
Agnodice'in çalışırken tasvir edildiği bir plak, İtalya'nın Ostia şehrindeki kazılarda bulundu.
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