Antik Yunan'da İlk Kadın Doktor Agnodice'in İlham Veren Hikayesi!

Elbette, kadınların ideallerinin peşinden koşmayı bırakın, özgürce var olmalarının dahi mümkün olmadığı dönemler de oldu. Bu dönemlerde bile başarıyla göz kamaştıran; tarihçi, edebiyatçı, fizikçi, şifacı, şavaşçı, mucit kadınlarla da tanıştık. Tarih alanında doktora derecesine ve arkeoloji alanında uzmanlığa sahip araştırmacı yazar Khan da bir kez daha geçmişe ve hepimize ilham veren Agnodice'in öyküsüne ayna tuttu.