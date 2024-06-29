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Antik Yunan'da İlk Kadın Doktor Agnodice'in İlham Veren Hikayesi!

Antik Yunan'da İlk Kadın Doktor Agnodice'in İlham Veren Hikayesi!

Doktor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 19:20

Kadınların Tıp Dünyasında Yerini Almasını Sağlayan Agnodice!

Kadınların tıp eğitimi almasının yasak olduğu Antik Yunan'da, Agnodice'in ilham veren öyküsüyle büyülenmeye hazır olun! Hayatı pahasına tutkularının peşinden koşan bir kadının zaferine şahit olacaksınız. 

Kaynak: Dr. M.F. Khan

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Erkek egemen toplumlarda, kadınların cinsiyetleri nedeniyle hayallerinin ve ideallerinin peşinden koşmasının mümkün olmadığına tarih boyunca pek çok kez şahit olduk!

Erkek egemen toplumlarda, kadınların cinsiyetleri nedeniyle hayallerinin ve ideallerinin peşinden koşmasının mümkün olmadığına tarih boyunca pek çok kez şahit olduk!

Elbette, kadınların ideallerinin peşinden koşmayı bırakın, özgürce var olmalarının dahi mümkün olmadığı dönemler de oldu. Bu dönemlerde bile başarıyla göz kamaştıran; tarihçi, edebiyatçı, fizikçi, şifacı, şavaşçı, mucit kadınlarla da tanıştık. Tarih alanında doktora derecesine ve arkeoloji alanında uzmanlığa sahip araştırmacı yazar Khan da bir kez daha geçmişe ve hepimize ilham veren Agnodice'in öyküsüne ayna tuttu.

Antik Yunanlı Agnodice, M.Ö. 300 yılında dünyaya geldi!

Antik Yunanlı Agnodice, M.Ö. 300 yılında dünyaya geldi!

Antik Yunan'da, kadınların tıp eğitimi almasının yasak olduğu dönemde, Agnodice, bu yasağı çiğneyerek tarihe adını yazdırdı.

Agnodice, saçlarını kısa kestirip erkek gibi görünerek İskenderiye'deki tıp okuluna kaydoldu.

Agnodice, saçlarını kısa kestirip erkek gibi görünerek İskenderiye'deki tıp okuluna kaydoldu.

İskenderiye'de eğitimini tamamladıktan sonra Atina'ya döndü.

Bir gün Atina sokaklarında dolaşırken, bir kadının doğum sancıları içinde çığlık attığını duydu.

Bir gün Atina sokaklarında dolaşırken, bir kadının doğum sancıları içinde çığlık attığını duydu.

Agnodice, hemen doğum sancılarıyla boğuşan kadına yardım etmek istedi. Fakat kadın onun erkek olduğunu düşündüğü için yardımını kabul etmedi.

Agnodice, hayatını değiştirecek bir seçim daha yaptı!

Agnodice, hayatını değiştirecek bir seçim daha yaptı!

Agnodice, kimseye görünmeden kıyafetlerini kaldırdı ve kadın olduğunu gösterdi. Bu sayede genç kadına doğumunda yardımcı oldu.

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Agnodice'in hikayesi hızla yayılmaya başladı...

Agnodice'in hikayesi hızla yayılmaya başladı...

Hikayeyi duyan tüm hasta kadınlar tedavi için birer birer Agnodice'in kapısını çalmaya başladılar.

Elbette bu durum dikkat çekti ve Agnodice'in başarısından rahatsız olan erkek doktorların sayısı artmaya başladı!

Elbette bu durum dikkat çekti ve Agnodice'in başarısından rahatsız olan erkek doktorların sayısı artmaya başladı!

İlk önce Agnodice'i kadın hastaları baştan çıkarmakla suçladılar. Duruşmada kadın olduğunu kanıtlayan Agnodice, bu sefer de tıp okuduğu ve kadın olarak doktorluk yaptığı için idam cezasına çarptırıldı.

Fakat kadınlar, bu duruma henüz seslerini çıkarmamışlardı!

Fakat kadınlar, bu duruma henüz seslerini çıkarmamışlardı!

Özellikle idam kararını veren hakimlerin eşleri olmak üzere tüm kadınlar, karara karşı çıktı. Bazıları Agnodice'in idam edilmesi durumunda onunla birlikte ölümü tercih edeceklerini belirtti.

Kadınların bu baskısına dayanamayan hakimler, Agnodice'in cezasını kaldırdılar ve kadınların, sadece kadınlara hizmet etmek şartıyla doktor olmasına izin verdiler!

Kadınların bu baskısına dayanamayan hakimler, Agnodice'in cezasını kaldırdılar ve kadınların, sadece kadınlara hizmet etmek şartıyla doktor olmasına izin verdiler!

Böylece Agnodice, tıp tarihindeki ilk Yunan kadın doktor, cerrah ve jinekolog olarak anılmaya başladı.

Agnodice'in çalışırken tasvir edildiği bir plak, İtalya'nın Ostia şehrindeki kazılarda bulundu.

Agnodice'in çalışırken tasvir edildiği bir plak, İtalya'nın Ostia şehrindeki kazılarda bulundu.

(M.Ö. 4.yüzyıl)

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