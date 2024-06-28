Pompeii Arkeoloji Parkı'ndaki Ceii Evi'nin Duvarına 'ALİ' İsmini Kazıdı! 'Vandalizm' Eylemi Cezasız Kalmadı!
Pompeii Arkeoloji Parkı'ndaki Ceii Evi'nin Duvarına 'ALİ' İsmini Kazıdı! 'Vandalizm' Eylemi Cezasız Kalmadı!
Pompeii'de bir Kazak turist, geç Samnit dönemine ait olan ve sulh hakimi Lucius Ceius Secundus'a ait olduğu düşünülen Ceii Evi'ne adını kazıdı! İtalya'daki bu eşsiz kültür mirasına 'ALİ' ismini kazıyan turist tutuklandı!
İşte, detaylar...
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Bir turist, Pompeii’de geç Samnit döneminden kalan eşsiz konut mimarilerinden biri olan Ceii Evi'ne 'ALİ' ismini kazıdı!
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Kazinform Haber Ajansı'nın raporuna göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki Pompeii'deki tarihi bir anıta zarar verme suçlamasıyla bir Kazakistan vatandaşı hakkında yapılan gözaltı işlemine ilişkin bir açıklamada bulundu.
Kökeni 1913 ila 1914 yıllarına dayanan geç Samnit dönemine (M.Ö. 2. yüzyıl) ait olan Cei Evi, nadir konut örneklerinden biridir: Önemli bir mimari anıt olarak kabul edilir!
İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, Pompeii'deki eve yapılan 'vandalizm' eylemini: 'Aptalca bir rezalet' olarak tanımladı.
Turist, duvarın onarımı için para ödemek zorunda kalacak.
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