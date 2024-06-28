Pompeii Arkeoloji Parkı'ndaki Ceii Evi'nin Duvarına 'ALİ' İsmini Kazıdı! 'Vandalizm' Eylemi Cezasız Kalmadı!

Binanın dış cephesinde bulunan yazıt, evin sulh hakimi Lucius Caius Secundus'a ait olduğunu göstermektedir. Beyaz sıva ve kübik başlıklı yüksek bir portal ile süslenmiş olan evin cephesi, tarihi mirasın önemli bir parçasıdır. Bu eşsiz yapı, son derece gösterişli bir tasarıma sahip ve renkli fresklerle dolu.