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Pompeii Arkeoloji Parkı'ndaki Ceii Evi'nin Duvarına 'ALİ' İsmini Kazıdı! 'Vandalizm' Eylemi Cezasız Kalmadı!

Pompeii Arkeoloji Parkı'ndaki Ceii Evi'nin Duvarına 'ALİ' İsmini Kazıdı! 'Vandalizm' Eylemi Cezasız Kalmadı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 13:13

Pompeii'de bir Kazak turist, geç Samnit dönemine ait olan ve sulh hakimi Lucius Ceius Secundus'a ait olduğu düşünülen Ceii Evi'ne adını kazıdı! İtalya'daki bu eşsiz kültür mirasına 'ALİ' ismini kazıyan turist tutuklandı!

İşte, detaylar...

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Bir turist, Pompeii’de geç Samnit döneminden kalan eşsiz konut mimarilerinden biri olan Ceii Evi'ne 'ALİ' ismini kazıdı!

Bir turist, Pompeii’de geç Samnit döneminden kalan eşsiz konut mimarilerinden biri olan Ceii Evi'ne 'ALİ' ismini kazıdı!

22 Haziran Cumartesi günü Pompeii Arkeoloji Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin alınan bilgilere göre, Kazak bir turist duvara 'ALİ' yazarken yakalandı ve gözaltına alındı.

Kazinform Haber Ajansı'nın raporuna göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki Pompeii'deki tarihi bir anıta zarar verme suçlamasıyla bir Kazakistan vatandaşı hakkında yapılan gözaltı işlemine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Kazinform Haber Ajansı'nın raporuna göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki Pompeii'deki tarihi bir anıta zarar verme suçlamasıyla bir Kazakistan vatandaşı hakkında yapılan gözaltı işlemine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bakanlık, 'Bir vatandaşımızın, İtalya'da, tarihi bir yapıya yasa dışı bir şekilde yazı yazdığı iddiasıyla gözaltına alındığını' belirtti. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, gerekli tüm prosedürlerin tamamlanmasının ardından vatandaşın serbest bırakıldığını bildirdi.

Kökeni 1913 ila 1914 yıllarına dayanan geç Samnit dönemine (M.Ö. 2. yüzyıl) ait olan Cei Evi, nadir konut örneklerinden biridir: Önemli bir mimari anıt olarak kabul edilir!

Kökeni 1913 ila 1914 yıllarına dayanan geç Samnit dönemine (M.Ö. 2. yüzyıl) ait olan Cei Evi, nadir konut örneklerinden biridir: Önemli bir mimari anıt olarak kabul edilir!

Binanın dış cephesinde bulunan yazıt, evin sulh hakimi Lucius Caius Secundus'a ait olduğunu göstermektedir. Beyaz sıva ve kübik başlıklı yüksek bir portal ile süslenmiş olan evin cephesi, tarihi mirasın önemli bir parçasıdır. Bu eşsiz yapı, son derece gösterişli bir tasarıma sahip ve renkli fresklerle dolu.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, Pompeii'deki eve yapılan 'vandalizm' eylemini: 'Aptalca bir rezalet' olarak tanımladı.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, Pompeii'deki eve yapılan 'vandalizm' eylemini: 'Aptalca bir rezalet' olarak tanımladı.

Sangiuliano yaptığı basın açıklamasında, “sanatsal ve kültürel mirasımıza neden olan medeniyetsiz ve aptalca bir rezalet” ifadelerine yer verdi.

Turist, duvarın onarımı için para ödemek zorunda kalacak.

Turist, duvarın onarımı için para ödemek zorunda kalacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise bu durumun idari işlemlerle daha fazla ele alınacağını, bu durumun Kazakistan vatandaşının cezai kovuşturma ile karşı karşıya kalmayacağı anlamına geldiğini duyurdu.

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