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Pompeii Antik Kentinde Yeni Keşif 'Mavi Oda!' Hazine Sandığındaki 13 Bin Odadan Biri Daha Ortaya Çıktı!

Pompeii Antik Kentinde Yeni Keşif 'Mavi Oda!' Hazine Sandığındaki 13 Bin Odadan Biri Daha Ortaya Çıktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 12:38 Son Güncelleme: 08.06.2024 - 12:41

Pompeii Antik Kentinde, devam eden kazı çalışmaların yeni gelişmeler yaşandı. Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları ile yanardağ patlamasının katınlılarından öncesine dayanan mavi boyalı bir oda keşfedildi. 13 bin odalık 'hazine sandığı'ndaki en son keşif CNN Science'ta yerini aldı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/06/04/sc...
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Arkeologlar, İtalya'nın Pompeii kentindeki son kazılarda, antik bir Roma tapınağına ait olduğu düşünülen ve karmaşık bir şekilde süslenmiş bir mavi odayı keşfettiler.

Arkeologlar, İtalya'nın Pompeii kentindeki son kazılarda, antik bir Roma tapınağına ait olduğu düşünülen ve karmaşık bir şekilde süslenmiş bir mavi odayı keşfettiler.

İtalya'nın Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, bu antik kenti 'hâlâ tamamen keşfedilmemiş bir hazine' olarak nitelendirdi. Bu yeni buluntuda mavi renk oldukça nadir bir durum ve genellikle büyük dekoratif öneme sahip alanlarla ilişkilendirilir.

Bakanlık, odanın detaylı analizinin, bu alanın bir kutsal alan olduğuna işaret ettiğini açıkladı!

Bakanlık, odanın detaylı analizinin, bu alanın bir kutsal alan olduğuna işaret ettiğini açıkladı!

Arkeologlar tarafından yapılan son keşif, Pompeii'nin merkezindeki Regio IX bölgesinde gerçekleşti. Bu bölge, şu anda Pompeii'de en aktif kazı sahaları arasında yer alıyor. 

Kutsal bir tapınak olduğu düşünülen mavi odanın, ritüel faaliyetler ve kutsal objelerin korunmasına adanmış bir alan da olabileceği düşünülüyor.

Kültür Bakanlığı tarafından korunan arkeolojik parkta 13.000'den fazla oda içeren kazılmış ve kazılmamış alanlar bulunuyor!

Kültür Bakanlığı tarafından korunan arkeolojik parkta 13.000'den fazla oda içeren kazılmış ve kazılmamış alanlar bulunuyor!

CNN Science'ta yer alan habere göre, projenin 'bölgenin yapısını iyileştirmesi ve 'Pompeii'nin geniş mirasının korunmasını daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmesi' hedefleniyor.

Son zamanlarda bulunan eserler ise bir hayli dikkat çekici!

Son zamanlarda bulunan eserler ise bir hayli dikkat çekici!

Bölgede son zamanlarda bulunan diğer eserler arasında bir evin mobilyaları, iki testi ve iki lambadan oluşan bir bronz set, inşaat malzemeleri ve tüketilen istiridye kabukları bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta, Pompeii'deki arkeologların, gladyatörlerin ve avcıların hayvanlarla savaştığı şiddet dolu sahneleri tasvir eden çocuk çizimlerini keşfettikleri bildirildi.

Geçtiğimiz hafta, Pompeii'deki arkeologların, gladyatörlerin ve avcıların hayvanlarla savaştığı şiddet dolu sahneleri tasvir eden çocuk çizimlerini keşfettikleri bildirildi.

MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasından kısa bir süre önce, 5 ile 7 yaşları arasında olduğu düşünülen çocuklar tarafından çizildiği düşünülen bu çizimler, arkeolojik parkın konut bölümündeki bir odada bulundu.

Bu çizimler, antik çağda bile çocukların şiddet dolu anlara maruz kaldığını gösteriyor.

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