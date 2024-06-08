Pompeii Antik Kentinde Yeni Keşif 'Mavi Oda!' Hazine Sandığındaki 13 Bin Odadan Biri Daha Ortaya Çıktı!
Pompeii Antik Kentinde Yeni Keşif 'Mavi Oda!' Hazine Sandığındaki 13 Bin Odadan Biri Daha Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/06/04/sc...
Pompeii Antik Kentinde, devam eden kazı çalışmaların yeni gelişmeler yaşandı. Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları ile yanardağ patlamasının katınlılarından öncesine dayanan mavi boyalı bir oda keşfedildi. 13 bin odalık 'hazine sandığı'ndaki en son keşif CNN Science'ta yerini aldı!
İşte, detaylar...
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Arkeologlar, İtalya'nın Pompeii kentindeki son kazılarda, antik bir Roma tapınağına ait olduğu düşünülen ve karmaşık bir şekilde süslenmiş bir mavi odayı keşfettiler.
Bakanlık, odanın detaylı analizinin, bu alanın bir kutsal alan olduğuna işaret ettiğini açıkladı!
Kültür Bakanlığı tarafından korunan arkeolojik parkta 13.000'den fazla oda içeren kazılmış ve kazılmamış alanlar bulunuyor!
Son zamanlarda bulunan eserler ise bir hayli dikkat çekici!
Geçtiğimiz hafta, Pompeii'deki arkeologların, gladyatörlerin ve avcıların hayvanlarla savaştığı şiddet dolu sahneleri tasvir eden çocuk çizimlerini keşfettikleri bildirildi.
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