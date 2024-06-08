Pompeii Antik Kentinde Yeni Keşif 'Mavi Oda!' Hazine Sandığındaki 13 Bin Odadan Biri Daha Ortaya Çıktı!

Arkeologlar tarafından yapılan son keşif, Pompeii'nin merkezindeki Regio IX bölgesinde gerçekleşti. Bu bölge, şu anda Pompeii'de en aktif kazı sahaları arasında yer alıyor.

Kutsal bir tapınak olduğu düşünülen mavi odanın, ritüel faaliyetler ve kutsal objelerin korunmasına adanmış bir alan da olabileceği düşünülüyor.