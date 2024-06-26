Dünyaca Ünlü Yıldızların Trajik Ölümlerinden Önce Çekilmiş Son Fotoğrafları!
Dünyaca Ünlü Yıldızların Trajik Ölümlerinden Önce Çekilmiş Son Fotoğrafları!
Müzik dünyasından bilim camiasına, beyaz perdenin ünlü yıldızlarından yarış dünyasının NASCAR şampiyonuna efsanevi isimlerin vefat etmeden önceki son fotoğrafları, X üzerinden yayımlandı. Listedeki dünyaca ünlü isimlerin trajik ölümleri de son anları kadar dikkat çekiciydi.
Hazırsanız başlıyoruz!
Kaynak: Morbid Knowledge
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1. Chester Bennington
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2. Jimi Hendrix
3. Kurt Cobain
4. Alan Rickman
5. Carrie Fisher
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6. Jim Morrison
7. George Harrison
8. Bill Paxton
9. David Bowie
10. Albert Einstein
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11. Ryan Dunn
12. Dale Earnhardt
13. Christina Grimmie
14. Joan Rivers
15. Fred Noonan
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