Dünyaca Ünlü Yıldızların Trajik Ölümlerinden Önce Çekilmiş Son Fotoğrafları!

20. yüzyılın en etkileyici gitaristlerinden biri olan efsanevi rock müzisyeni Jimi Hendrix'in trajik ölümünden sadece bir gün önce, en sevdiği gitarı 'Black Betty' ile birlikte çekildiği fotoğraf.

Hendrix'in, hayatını kaybettiği o korkunç günün sabahında barbitüratların etkisi altında olduğu tespit edilmişti. Yetkililer, uyuşturucu etkisiyle kendini kaybeden Hendrix'in kendi kusmuğunu soluması sonucunda boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.