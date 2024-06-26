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Dünyaca Ünlü Yıldızların Trajik Ölümlerinden Önce Çekilmiş Son Fotoğrafları!

Dünyaca Ünlü Yıldızların Trajik Ölümlerinden Önce Çekilmiş Son Fotoğrafları!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 00:53

Müzik dünyasından bilim camiasına, beyaz perdenin ünlü yıldızlarından yarış dünyasının NASCAR şampiyonuna efsanevi isimlerin vefat etmeden önceki son fotoğrafları, X üzerinden yayımlandı. Listedeki dünyaca ünlü isimlerin trajik ölümleri de son anları kadar dikkat çekiciydi.

Hazırsanız başlıyoruz! 

Kaynak: Morbid Knowledge

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1. Chester Bennington

1. Chester Bennington

Linkin Park'ın solisti Chester Bennington'ın intihar etmeden bir gün önce, eşi tarafından çekilen son fotoğrafı.

2. Jimi Hendrix

2. Jimi Hendrix

20. yüzyılın en etkileyici gitaristlerinden biri olan efsanevi rock müzisyeni Jimi Hendrix'in trajik ölümünden sadece bir gün önce, en sevdiği gitarı 'Black Betty' ile birlikte çekildiği fotoğraf. 

Hendrix'in, hayatını kaybettiği o korkunç günün sabahında barbitüratların etkisi altında olduğu tespit edilmişti. Yetkililer, uyuşturucu etkisiyle kendini kaybeden Hendrix'in kendi kusmuğunu soluması sonucunda boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

3. Kurt Cobain

3. Kurt Cobain

Rock müziğin efsanevi ismi Kurt Cobain'in son fotoğraflarından biri. Yıllar geçse de eskimeyen Nirvana grubunun solisti Cobain, grunge müziğin simgesi olarak kabul edilen dünyaca ünlü güçlü seslerden biri. 

Cobain'in, bir hayranı tarafından çekilen bu fotoğrafın özel bir önemi var çünkü Cobain'in trajik intiharından sadece birkaç gün önce çekildi.

4. Alan Rickman

4. Alan Rickman

Ünlü İngiliz aktör Alan Rickman, son halka açık gösterilerinden birinde sağlıklı bir görünümüyle seyirciyi bir kez daha büyülüyor. 

J.K. Rowling'in Harry Potter serisindeki 'Severus Snape' karakteriyle gönüllere taht kuran Rickman, Ağustos 2015'te pankreas kanseri olduğunu öğrendi ancak bu durumu 14 Ocak 2016 tarihinde hayatını kaybedene kadar kimseyle paylaşmadı.

5. Carrie Fisher

5. Carrie Fisher

'Star Wars' serisinin Prenses Leia rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Carrie Fisher'in bu fotoğrafı bir hayranı tarafından çekildi. 

Aynı zamanda yazar, senarist ve komedyen olan başarılı oyuncunun, hayatının son günlerinde Londra'da bulunmasının sebebi, 'Star Wars'un son filmi için çekimlerin bir kısmının orada yapılmasıydı. Londra'dan Los Angeles'a geri dönüş uçuşu sırasında yaşadığı kalp krizi, tüm dünyayı yasa boğdu.

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6. Jim Morrison

6. Jim Morrison

Efsanevi rock grubu The Doors'un karizmatik vokalisti Jim Morrison, 28 Haziran 1971 tarihinde son kez objektiflere yansıdı.

Morrison'ın bu son fotoğrafında, yanında uzun süreli kız arkadaşı Pamela Courson da yer alıyor. Morrison'ın müzik dünyasında derin bir yara bırakan ani ve erken ölümüne, fotoğraf çekildikten 5 gün sonra henüz 27'sindeyken, yaşadığı kalp yetmezliği neden olmuştu.

7. George Harrison

7. George Harrison

Geride bıraktığı müzikal miras ile tüm dünyanın hayranlığını toplayan Beatles grubunun üyesi George Harrison'ın bilinen son fotoğrafı! 

George Harrison, Jools Holland'ın 2001 yılında piyasaya sürdüğü 'Small World, Big Band' albümü için çekilmiş son fotoğraflarından birinde yer alıyor. Bu fotoğraf aynı zamanda albümün kitapçığına da dahil edildi. 2001 yılının Kasım ayında, Los Angeles'ta kanserle savaştıktan sonra hayatını kaybeden Beatles efsanesi, müzik dünyasında derin bir iz bıraktı.

8. Bill Paxton

8. Bill Paxton

Dünyaca ünlü aktör Bill Paxton'ın 2017 yılında düzenlenen NAACP Ödülleri'nde son kez sahne aldı ve bu ölümsüz anlar bu fotoğrafla belgelendi. Ancak ne yazık ki, bu etkinlikten sadece iki hafta sonra, 25 Şubat 2017'de Paxton, geçirdiği felç sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasında büyük bir yankı uyandıran ölümün ardından Paxton'ın anısı hâlâ yaşatılıyor.

9. David Bowie

9. David Bowie

Sırada, müzik dünyasının efsane ismi David Bowie'nin son hali olarak bilinen 7 Aralık 2015 tarihinde 'Lazarus' adlı müzikalin galasında çekilmiş fotoğrafı var. 

Talihsiz bir şekilde, bu tarihten bir ay kadar sonra, 10 Ocak 2016'da, bu ikonik müzisyen Bowie hayatını kaybetti. Bu, onun son halka açık görüntüsüdü olması nedeniyle hayranları için büyük bir öneme sahip.

10. Albert Einstein

10. Albert Einstein

Bilim dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak Albert Einstein, 1955 yılında hayatını kaybetti. 

Einstein'ın, ölümünden yaklaşık bir ay önce çekilmiş olan son fotoğraflarından biri olan bu görsel; tarih ve bilim severler için büyük bir öneme sahip. Zira bu fotoğraf, Einstein'ın son günlerini ve yaşamının son evresini belgeler nitelikte.

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11. Ryan Dunn

11. Ryan Dunn

'Jackass' programının ünlü yıldızı Ryan Dunn'ın trajik ölümü, tüm dünyada büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Alkollü bir şekilde araç kullanırken korkunç bir trafik kazasına karışan Dunn, bu kazada hayatını kaybetti.

12. Dale Earnhardt

12. Dale Earnhardt

Dale Earnhardt, otomobil yarışları tarihinin en büyük isimlerinden biriydi. Ancak 2001 yılında, Amerika'nın en prestijli otomobil yarışı olan Daytona 500'de trajik bir kaza yaşandı. Üç aracın karıştığı bu kaza, Earnhardt'ın hayatına mal oldu. Bu fotoğraf, onun hayattayken çekilen son karelerden biri.

Earnhardt, yarışçılık dünyasında 'The Intimidator' (Korkutucu) lakabıyla tanınıyordu. 7 kez NASCAR şampiyonu olan Earnhardt, bu başarılarıyla tüm zamanların en başarılı yarışçıları arasında yer alıyor.

13. Christina Grimmie

13. Christina Grimmie

Son olarak ünlü şarkıcı Christina Grimmie'nin 2016 yılında bir konserinde yaşamını yitirdiği olayın hemen öncesine ait bir fotoğrafı ele alalım. Bu fotoğraf, Grimmie'nin trajik sonunu yaşamasından birkaç saat önce çekilmişti. 

Olay sırasında 27 yaşındaki Kevin James Loibl adlı kişi, Grimmie'nin imza töreni esnasında ona yakın mesafeden üç el ateş etti. Bu vahşi saldırı, Grimmie'nin genç yaşta hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu olay, hem Grimmie'nin hayranlarını hem de tüm müzik dünyasını derinden yaraladı.

14. Joan Rivers

14. Joan Rivers

Joan Rivers, 27 Ağustos 2014'te gerçekleştirdiği son komedi gösterisi sonrasında hayranı Shade Rupe ile bir fotoğraf çektiriyor. Bu anı ölümsüzleştiren fotoğraf, Rivers'ın ertesi gün kalp krizi geçireceği ve 4 Eylül 2014'te hayatını kaybedeceği trajik sona işaret ediyordu. 

Bu ünlü komedyen, kariyeri boyunca milyonları güldürmeyi başardı ve son gösterisinden hemen sonra çekilen bu fotoğraf, onun hayranları için değerli bir anı olarak kaldı. Rivers'ın hayatı ve kariyeri, komedi dünyasında iz bırakan bir kadın olarak hatırlanmaya devam ediyor.

15. Fred Noonan

15. Fred Noonan

Amelia Earhart, 1937 yılında gerçekleştireceği son uçuşuna hazırlanırken bu fotoğraf çekilmiştir. Kendisi ve navigatörü Fred Noonan, bu uçuş sırasında Yeni Gine yakınlarında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve ne yazık ki, hiçbir zaman bulunamadı. Bu olay, Amelia Earhart ve Fred Noonan için trajik bir son oldu.

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