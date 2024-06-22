Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Queen'den Bir Rekor Daha! Queen'in Müzik Kataloğu 1 Milyar Sterline Satıldı!

Queen'den Bir Rekor Daha! Queen'in Müzik Kataloğu 1 Milyar Sterline Satıldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 14:44

Queen, müzik tarihindeki en etkileyici ve sevilen gruplardan biri olarak müzik dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Efsanevi İngiliz rock grubu, Freddie Mercury'nin liderliğinde, Brian May, John Deacon ve Roger Taylor ile birlikte 1970'lerin ve 1980'lerin en büyük hitlerini yarattı. Yeni bir rekorla dikkatleri üzerine çeken Queen'in müzikal mirası 'müzik dünyasında bir rekor' olarak kabul edilen 1 milyar dolar karşılıda satıldı! 

İşte, detaylar...

Sony Music, efsanevi rock grubu Queen'in müzik kataloğunu satın aldığını duyurdu: Satış müzik dünyasının rekoru olarak tarihe geçti!

Sony Music, efsanevi rock grubu Queen'in müzik kataloğunu satın aldığını duyurdu: Satış müzik dünyasının rekoru olarak tarihe geçti!

HITS Daily Double raporlarına göre, Sony Music, bu efsanevi grubun müzik kataloğunu 1 milyar sterlin yani yaklaşık 1,27 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Bu anlaşmanın uzun vadeli olduğu ve Sony Music Publishing'in anlaşmanın parasal, telif hakkı ve sözleşme ile ilgili ayrıntıları denetleyeceği belirtiliyor.

Bu anlaşmanın uzun vadeli olduğu ve Sony Music Publishing'in anlaşmanın parasal, telif hakkı ve sözleşme ile ilgili ayrıntıları denetleyeceği belirtiliyor.

Elbette, her bir kurucu üyenin kendi katkıları nedeniyle, örneğin her birinin en az bir single yazarak listelerde zirveye çıkması gibi, anlaşmanın bileşenleri düşünüldüğünden daha karmaşık olabilir.

Anlaşmanın ikincil gelir kaynakları arasında, 2018 yapımı Freddie Mercury biyografisi 'Bohemian Rhapsody'den elde edilen gelir de yer alacak.

Anlaşmanın ikincil gelir kaynakları arasında, 2018 yapımı Freddie Mercury biyografisi 'Bohemian Rhapsody'den elde edilen gelir de yer alacak.

Üstelik eğer Queen kataloğuyla bir müzik kutusu müzikali yapılmışsa, anlaşma bunu da içerecek. Söz konusu anlaşma, Disney'in 1990'dan bu yana sahip olduğu Kuzey Amerika ana kayıt kataloğundan elde edilen gelirin bir kısmını da içerebilir. Universal Music Group'un Queen'den elde ettiği lisans anlaşması geliri, 2027 yılında sona erdiğinde Sony'ye geçecek.

Canlı performanslardan elde edilen gelir ise bu devasa anlaşmanın bir parçası olmayacak.

Canlı performanslardan elde edilen gelir ise bu devasa anlaşmanın bir parçası olmayacak.

Bildiğiniz gibi hayatta kalan Queen üyeleri Brian May ve Roger Taylor, şarkıcı Adam Lambert ile birlikte performans sergiliyor ve turneye çıkıyor.

Queen Productions Ltd'den halihazırda sekiz haneli ödemeler alan Deacon, May ve Taylor, Bohemian Rhapsody'nin çıktığı yıl 73 milyon sterlin kazmıştı.

Queen Productions Ltd'den halihazırda sekiz haneli ödemeler alan Deacon, May ve Taylor, Bohemian Rhapsody'nin çıktığı yıl 73 milyon sterlin kazmıştı.

Öte yandan Queen'in kataloğunda, "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Somebody to Love", "We Will Rock You" ve "We Are the Champions" gibi hit parçalar bulunuyor.

Öte yandan Queen'in kataloğunda, "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Somebody to Love", "We Will Rock You" ve "We Are the Champions" gibi hit parçalar bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın