Queen'den Bir Rekor Daha! Queen'in Müzik Kataloğu 1 Milyar Sterline Satıldı!

Queen, müzik tarihindeki en etkileyici ve sevilen gruplardan biri olarak müzik dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Efsanevi İngiliz rock grubu, Freddie Mercury'nin liderliğinde, Brian May, John Deacon ve Roger Taylor ile birlikte 1970'lerin ve 1980'lerin en büyük hitlerini yarattı. Yeni bir rekorla dikkatleri üzerine çeken Queen'in müzikal mirası 'müzik dünyasında bir rekor' olarak kabul edilen 1 milyar dolar karşılıda satıldı!

İşte, detaylar...