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Ankara'nın Kapadokya'sı Olabilir! Ankara'nın Kavaközü Köyünde 'Peribacaları' Oluşumu Keşfedildi!

Ankara'nın Kapadokya'sı Olabilir! Ankara'nın Kavaközü Köyünde 'Peribacaları' Oluşumu Keşfedildi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 14:01

Ankara'nın Kızıcahamam ilçesinde heyecanlandıran keşif! Kavaközü köyünde yaşayan vatandaşlar, yıllardır gizli kalmış kayalar keşfetti. Bölge halkı tarafından yapılan keşifte, ince uzun yapılarıyla kayaların 'peribacalarını' andırması, Kızılcahamam'a bağlı köyün turizimin yeni gözdesi olabilceğine işaret etti. 

İşte, detaylar...

Ülkemizde peribacaları denince ilk akla gelen yer Nevşehir oluyor.

Ülkemizde peribacaları denince ilk akla gelen yer Nevşehir oluyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Kapadokya bölgesinde yer alan peribacaları eşsiz güzelliğiyle turizmin önemli merkezlerinden biri. 

Ancak Erzurum'da Narman Peribacaları, Balıkesir Savaştepe'de ve Ankara'da da doğanın kusursuz güzelliğini gözler önüne seren peribacalarını görmek mümkün.

Hatırlarsanız, daha önce Ankara'nın Kızıcahamam ilçesinde yer alan Abacı Peribacaları da koruma altına alınmıştı!

Hatırlarsanız, daha önce Ankara'nın Kızıcahamam ilçesinde yer alan Abacı Peribacaları da koruma altına alınmıştı!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve 6 Ekim 2020 tarihinde 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri'nden sonra Kavaközü köyünün de peribacaları olabilir!

Kızılcahamam'ın Kavaközü köyünde yaşayan yerel halk, yıllardır gizli kalmış, 'Peribacalarını' andıran kaya oluşumlarını keşfetti.

Kızılcahamam'ın Kavaközü köyünde yaşayan yerel halk, yıllardır gizli kalmış, 'Peribacalarını' andıran kaya oluşumlarını keşfetti.

Üniversite öğrencisi Sefa Taşkın, mantar toplamak için dolaştığı dağ yamaçlarında bu ilginç kaya yapılarını bulduğunu belirtti. Taşkın, İHA muhabiriyle yaptığı röportajda, 'Buralar yüksek ihtimalle vadi yamaçlarında akan suların üstlerindeki sert kayaları aşındıramayıp ortalarındaki mineral kayaları aşındırmasıyla oluşmuş yapı. Mantara çıkmıştık. Geziyordum ve bir baktım ki Nevşehir’deki peribacasını andıran yapılar vardı. Direkt buraya çıktım ve fotoğraflar çekerek keşfettim' dedi.

Peribacası oluşumu olduğu iddia edilen bölge için uzmanlara danışıldı!

Peribacası oluşumu olduğu iddia edilen bölge için uzmanlara danışıldı!

Bölge sakinlerini heyecanlandıran keşfi yapan Taşkın, uzmanlara danıştıklarını dile getirdi. Daha sonra yaptığı açıklamada, 'Burası turizme kazandırılabilir, çünkü çok güzel ve doğal bir oluşum bölgesi. İnsanların kafa dağıtması için çok güzel bir yer. Kızılcahamam zaten güzel ve ormanlık bir yer. Bu oluşumun da güzelliğine güzellik katacağını düşünüyorum. İnsanlar buraya temiz hava almak ve kafa dağıtmak için geliyorken, artık peribacasını görmek için gelecekler' ifadelerini kullandı.

Kavaközü köyünün sakinleri, bu peribacalarının turizme kazandırılması için yetkililere başvuruda bulundu.

Kavaközü köyünün sakinleri, bu peribacalarının turizme kazandırılması için yetkililere başvuruda bulundu.

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