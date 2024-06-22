Ankara'nın Kapadokya'sı Olabilir! Ankara'nın Kavaközü Köyünde 'Peribacaları' Oluşumu Keşfedildi!
Ankara'nın Kapadokya'sı Olabilir! Ankara'nın Kavaközü Köyünde 'Peribacaları' Oluşumu Keşfedildi!
Ankara'nın Kızıcahamam ilçesinde heyecanlandıran keşif! Kavaközü köyünde yaşayan vatandaşlar, yıllardır gizli kalmış kayalar keşfetti. Bölge halkı tarafından yapılan keşifte, ince uzun yapılarıyla kayaların 'peribacalarını' andırması, Kızılcahamam'a bağlı köyün turizimin yeni gözdesi olabilceğine işaret etti.
İşte, detaylar...
Ülkemizde peribacaları denince ilk akla gelen yer Nevşehir oluyor.
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