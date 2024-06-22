Ankara'nın Kapadokya'sı Olabilir! Ankara'nın Kavaközü Köyünde 'Peribacaları' Oluşumu Keşfedildi!

Bölge sakinlerini heyecanlandıran keşfi yapan Taşkın, uzmanlara danıştıklarını dile getirdi. Daha sonra yaptığı açıklamada, 'Burası turizme kazandırılabilir, çünkü çok güzel ve doğal bir oluşum bölgesi. İnsanların kafa dağıtması için çok güzel bir yer. Kızılcahamam zaten güzel ve ormanlık bir yer. Bu oluşumun da güzelliğine güzellik katacağını düşünüyorum. İnsanlar buraya temiz hava almak ve kafa dağıtmak için geliyorken, artık peribacasını görmek için gelecekler' ifadelerini kullandı.