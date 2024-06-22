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Kurban Bayramı Tatilinin Ardından Çöpler Kaldı! Tatilcilerin Ardındaki Çöpler 'Bu Kadar da Olmaz' Dedirtti!

Kurban Bayramı Tatilinin Ardından Çöpler Kaldı! Tatilcilerin Ardındaki Çöpler 'Bu Kadar da Olmaz' Dedirtti!

tatil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 10:54

Milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek tatil beldelerine akın ettiler. Tatilin ardından sahillerde, ormanlarda, göl kenarları, piknik alanları ve plajlarda kalan çöp yığınları ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Hatay'da torbalarca çöp, ekipler taradından doğadan arındırıldı. Benzer manzaralar yurdun her köşesinden gelmeye başladı... 

İşte, detaylar...

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Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu bayram tatilinde, serinlemek isteyenler soluğu deniz kenarlarında aldı.

Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu bayram tatilinde, serinlemek isteyenler soluğu deniz kenarlarında aldı.

Akdeniz'e akın eden tatilcilerin ardında bıraktıkları manzaralar ise akıllara durgunluk verdi.

Her tatil olduğu gibi bu tatil de doğada huzur bulmaya gelenler, çöplerini şehirlerin her köşesine saçtı.

Her tatil olduğu gibi bu tatil de doğada huzur bulmaya gelenler, çöplerini şehirlerin her köşesine saçtı.

Hatay'da Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesi ekipleri hummalı çalışmalarla sahil şeridini, piknik alanlarını ve otoyol kenarlarını temizledi.

Tatil bitti ama tabir yerindeyse, yer gök çöp oldu!

Tatil bitti ama tabir yerindeyse, yer gök çöp oldu!

Tatilde Arsuz'a gelen bir vatandaş İHA muhabirlerine verdiği röportajda, 'Küçük bir çocuktan, büyük bir yetişkine doğru herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ben sabahtan beri buradayım, yani hemen hemen onlarla aynı saatlerden beri buradayım, sonuçta eğlenmeye geldim ve tahmini söylüyorum, 10 torbaya yakın çöp topladılar yani' ifadelerini kullandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1240 ton çöp toplandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1240 ton çöp toplandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “9 günlük bayram tatilinde ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi daha temiz ve hijyenik bir ortamda ağırlamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz toplam 1240 ton atık topladı. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Didim’in dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki çöpler ise korkunç manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Didim’in dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki çöpler ise korkunç manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi.
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İstanbul'un tatil beldelerinden Şile, Mersin sahilleri, Silifke, İzmir ve İzmir'in Selçuk ilçesinden de gelen görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

İstanbul'un tatil beldelerinden Şile, Mersin sahilleri, Silifke, İzmir ve İzmir'in Selçuk ilçesinden de gelen görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

Selçuk'ta ekipler, günlük çöp miktarının 60 tondan 150 tona çıktığını ifade etti. Maalesef ki yurdun hemen tüm tatil beldelerinden benzer manzaralar gelmeye devam edecektir...

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