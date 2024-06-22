Kurban Bayramı Tatilinin Ardından Çöpler Kaldı! Tatilcilerin Ardındaki Çöpler 'Bu Kadar da Olmaz' Dedirtti!
Kurban Bayramı Tatilinin Ardından Çöpler Kaldı! Tatilcilerin Ardındaki Çöpler 'Bu Kadar da Olmaz' Dedirtti!
Milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek tatil beldelerine akın ettiler. Tatilin ardından sahillerde, ormanlarda, göl kenarları, piknik alanları ve plajlarda kalan çöp yığınları ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Hatay'da torbalarca çöp, ekipler taradından doğadan arındırıldı. Benzer manzaralar yurdun her köşesinden gelmeye başladı...
İşte, detaylar...
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Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu bayram tatilinde, serinlemek isteyenler soluğu deniz kenarlarında aldı.
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Her tatil olduğu gibi bu tatil de doğada huzur bulmaya gelenler, çöplerini şehirlerin her köşesine saçtı.
Tatil bitti ama tabir yerindeyse, yer gök çöp oldu!
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1240 ton çöp toplandı.
Didim’in dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki çöpler ise korkunç manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi.
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İstanbul'un tatil beldelerinden Şile, Mersin sahilleri, Silifke, İzmir ve İzmir'in Selçuk ilçesinden de gelen görüntüler herkesi hayrete düşürdü.
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