Bayram Tatilinde Alaçatı'dan Beklenen İsyan Geldi! Yine 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor'
Bayram Tatilinde Alaçatı'dan Beklenen İsyan Geldi! Yine 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor'
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan Alaçatı isyanı, goygoycuların diline düştü! 'Plaj Çin denizi' gibi diyen vatandaş, elitler ve halk tartışmasını yeniden gündeme getirdi: 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor'
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her yıl yurdun tatil beldelerindeki vatandaşlar tarafından yapılan 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor' isyana bu bayram da yenisi ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Ben böyle bir manyaklık görmedim. Mad max gibi ortalık...' diyen sosyal medya kullanıcısına katılanlar da oldu, eleştirenler de!
Kimileri ise sadece üzüldü... 👇
👇
Bir keder de Ayvalık semalarından geldi... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İstanbullu ise bu durumdan memnun! 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
İzmirli de bir o kadar mağdur... 👇
👇
Anlaşılan, çare Kuzey'de! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Elitler ve diğerleri mi?.. 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Halk sahillere akın etti, vatandaş denize giremiyor...' 👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın