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Bayram Tatilinde Alaçatı'dan Beklenen İsyan Geldi! Yine 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor'

Bayram Tatilinde Alaçatı'dan Beklenen İsyan Geldi! Yine 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 15:10

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan Alaçatı isyanı, goygoycuların diline düştü! 'Plaj Çin denizi' gibi diyen vatandaş, elitler ve halk tartışmasını yeniden gündeme getirdi: 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor' 

İşte, detaylar...

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Her yıl yurdun tatil beldelerindeki vatandaşlar tarafından yapılan 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor' isyana bu bayram da yenisi ekledi.

Her yıl yurdun tatil beldelerindeki vatandaşlar tarafından yapılan 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor' isyana bu bayram da yenisi ekledi.

'Ben böyle bir manyaklık görmedim. Mad max gibi ortalık...' diyen sosyal medya kullanıcısına katılanlar da oldu, eleştirenler de!

'Ben böyle bir manyaklık görmedim. Mad max gibi ortalık...' diyen sosyal medya kullanıcısına katılanlar da oldu, eleştirenler de!
twitter.com

Tabii bu konuda destek en çok Bodrum, Ayvalık, Cunda, Dalyan'dan... geldi.

Kimileri ise sadece üzüldü... 👇

Kimileri ise sadece üzüldü... 👇
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👇
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Bir keder de Ayvalık semalarından geldi... 👇

Bir keder de Ayvalık semalarından geldi... 👇
twitter.com
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İstanbullu ise bu durumdan memnun! 👇

İstanbullu ise bu durumdan memnun! 👇
twitter.com

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İzmirli de bir o kadar mağdur... 👇

İzmirli de bir o kadar mağdur... 👇
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Anlaşılan, çare Kuzey'de! 👇

Anlaşılan, çare Kuzey'de! 👇
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Elitler ve diğerleri mi?.. 👇

Elitler ve diğerleri mi?.. 👇
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'Halk sahillere akın etti, vatandaş denize giremiyor...' 👇

'Halk sahillere akın etti, vatandaş denize giremiyor...' 👇
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Sahi siz tatilinizi nerede geçiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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