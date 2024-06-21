Bayram Tatilinde Alaçatı'dan Beklenen İsyan Geldi! Yine 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor'

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan Alaçatı isyanı, goygoycuların diline düştü! 'Plaj Çin denizi' gibi diyen vatandaş, elitler ve halk tartışmasını yeniden gündeme getirdi: 'Millet Plaja Akın Etti, Vatandaş Denize Giremiyor'

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