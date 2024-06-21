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Hz. İsa'nın Zaman Makinesiyle Görüntülendiğini İddia Eden Kişi Goygoyculara Meze Oldu

Hz. İsa'nın Zaman Makinesiyle Görüntülendiğini İddia Eden Kişi Goygoyculara Meze Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 14:25 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 15:17

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı gönderi ile dikkatleri üzerine çeken kişi, Vatikan'da olduğunu iddia ettiği 'zaman yolcusu' ya da 'Chronovisor' görüntülerinde Hz. İsa'nın yer aldığı söyledi. Haliyle, zaman makinesinden gelen görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 

İşte, detaylar...

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Umuyoruz, @DuvenAlpaslan kullanıcı adlı X kullanıcısının paylaştığı görüntülerle zaman yolculuğuna hazırsınızdır...

Umuyoruz, @DuvenAlpaslan kullanıcı adlı X kullanıcısının paylaştığı görüntülerle zaman yolculuğuna hazırsınızdır...

İşte, iddialara göre Hz. İsa'nın halkı selamladığı ve 'Chronovisor' tarafından iletilen o görüntüler...

Tabii ilk iş @asfaltosman adlı kullanıcıdan, kamera arkası görüntüleri geldi... 👇

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Tam 'Hadi buna da yanıt verin' diyorduk ki.... 👇

Tam 'Hadi buna da yanıt verin' diyorduk ki.... 👇
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'Pramiteri kurşun kalemle mi yaptılar?' sorusu aklımızı başımıza getirdi. 👇

'Pramiteri kurşun kalemle mi yaptılar?' sorusu aklımızı başımıza getirdi. 👇
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