Hz. İsa'nın Zaman Makinesiyle Görüntülendiğini İddia Eden Kişi Goygoyculara Meze Oldu

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı gönderi ile dikkatleri üzerine çeken kişi, Vatikan'da olduğunu iddia ettiği 'zaman yolcusu' ya da 'Chronovisor' görüntülerinde Hz. İsa'nın yer aldığı söyledi. Haliyle, zaman makinesinden gelen görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

İşte, detaylar...