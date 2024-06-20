Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor

15.000 metrekarelik nefes kesici mülk, El Pescador Eyalet Plajı'nın yakınında, 9,5 dönümlük bir arazide yer alıyor ve 300 metrelik özel bir okyanus şeridine sahip. Saray gibi görünen bu mülkte sekiz yatak odası, 14 banyo, büyük bir avlu, spor salonu ve iki misafirhane bulunuyor. İç mekanlar, Beyaz Saray'ın Oval Ofis'ini yenileyen Michael S. Smith tarafından tasarlandı ve süslü sütunlar, kirişli tavanlar ve tavandan tabana çelik ve cam pencereler içeriyor. Arka bahçede ise geniş bir çimen alanı ve okyanus manzaralı bir havuz bulunuyor.