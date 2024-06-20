Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor
Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor
Kaynak: https://www.latimes.com/california/st...
Oakley markasının kurucusu James Jannard, El Pescador Eyalet Plajı yakınlarındaki malikanesinin satışı ile rekor kurdu! Kaliforniya emlak piyasasındaki yeni rekorun sahibi olan gözlük imparatoru, 210 milyon dolarlık satışının ardından bir ilanla daha dikkatleri üzerine çekti. Bu kez 18.000 metrekarelik mütevazı evini 68 milyon dolara satışa çıkardı!
İşte, detaylar...
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Kaliforniya emlak piyasasında yeni bir rekor kırıldı. Oakley markasının kurucusu James Jannard, Malibu'daki muhteşem malikanesini 210 milyon dolara satarak bu rekoru kırdı.
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James Jannard'a ait malikanenin satışı, ünlü çift JayZ ve Beyoncé'nin geçen yıl 200 milyon dolara satın aldığı Malibu'daki mülkün rekorunu geride bıraktı.
James Jannard tarafından gerçekleştirilen bu satış ABD tarihindeki en yüksek fiyatlı ev satışı olmadı!
Mülkün satışını Westside Emlak Ajansı tarafından gerçekleştirildi. Fakat bu son derece lüks mülkün fotoğrafları hiçbir zaman açık piyasada yer almadı!
Oakley'in milyarder kurucusu satışlarına devam ediyor! Bu kez de mütevazı evini 68 milyon dolara satıyor!
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Yoğun bir ay geçiren gözlük imparatoru, rekor kıran satışa ek olarak; piyasaya başka bir ev daha koydu.
Beverly Hills'teki 68 milyon dolar değerindeki mülkte Stonehenge'den ilham alan bir motor sahası ve Brutalist tarzdaki alanlara açılan kavisli beton koridorlar bulunuyor. 18.000 metrekarelik alanda ayrıca, beş yatak odası ve 10 banyo yer alıyor.
Dış mekan özellikleri arasında motor sahasının yanında, kapılı bir giriş, teraslar ve sonsuzluk havuzu bulunuyor.
Forbes, Jannard'ın net servetini 1,3 milyar dolar olarak tahmin ediyor.
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