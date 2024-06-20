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Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor

ev satışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 20:45 Son Güncelleme: 20.06.2024 - 20:47

Oakley markasının kurucusu James Jannard, El Pescador Eyalet Plajı yakınlarındaki malikanesinin satışı ile rekor kurdu! Kaliforniya emlak piyasasındaki yeni rekorun sahibi olan gözlük imparatoru, 210 milyon dolarlık satışının ardından bir ilanla daha dikkatleri üzerine çekti. Bu kez 18.000 metrekarelik mütevazı evini 68 milyon dolara satışa çıkardı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.latimes.com/california/st...
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Kaliforniya emlak piyasasında yeni bir rekor kırıldı. Oakley markasının kurucusu James Jannard, Malibu'daki muhteşem malikanesini 210 milyon dolara satarak bu rekoru kırdı.

Kaliforniya emlak piyasasında yeni bir rekor kırıldı. Oakley markasının kurucusu James Jannard, Malibu'daki muhteşem malikanesini 210 milyon dolara satarak bu rekoru kırdı.

15.000 metrekarelik nefes kesici mülk, El Pescador Eyalet Plajı'nın yakınında, 9,5 dönümlük bir arazide yer alıyor ve 300 metrelik özel bir okyanus şeridine sahip. Saray gibi görünen bu mülkte sekiz yatak odası, 14 banyo, büyük bir avlu, spor salonu ve iki misafirhane bulunuyor. İç mekanlar, Beyaz Saray'ın Oval Ofis'ini yenileyen Michael S. Smith tarafından tasarlandı ve süslü sütunlar, kirişli tavanlar ve tavandan tabana çelik ve cam pencereler içeriyor. Arka bahçede ise geniş bir çimen alanı ve okyanus manzaralı bir havuz bulunuyor.

James Jannard'a ait malikanenin satışı, ünlü çift JayZ ve Beyoncé'nin geçen yıl 200 milyon dolara satın aldığı Malibu'daki mülkün rekorunu geride bıraktı.

James Jannard'a ait malikanenin satışı, ünlü çift JayZ ve Beyoncé'nin geçen yıl 200 milyon dolara satın aldığı Malibu'daki mülkün rekorunu geride bıraktı.

James Jannard tarafından gerçekleştirilen bu satış ABD tarihindeki en yüksek fiyatlı ev satışı olmadı!

James Jannard tarafından gerçekleştirilen bu satış ABD tarihindeki en yüksek fiyatlı ev satışı olmadı!

Bu ünvan hâlâ, 2019 yılında Ken Griffin'in New York City'deki 220 Central Park South'ta 238 milyon dolara satın aldığı dört katlı apartmana ait.

Mülkün satışını Westside Emlak Ajansı tarafından gerçekleştirildi. Fakat bu son derece lüks mülkün fotoğrafları hiçbir zaman açık piyasada yer almadı!

Mülkün satışını Westside Emlak Ajansı tarafından gerçekleştirildi. Fakat bu son derece lüks mülkün fotoğrafları hiçbir zaman açık piyasada yer almadı!

Jannard satışı gerçekleştirilen mülkü 2012 yılında 75 milyon dolara satın almıştı. Bu satıştan sonra, Jannard'ın banka hesabı oldukça kabardı. Bu muhteşem malikanenin fotoğrafları ise nadiren görülüyor çünkü mülk hiçbir zaman açık piyasada satışa sunulmadı. Satış, piyasa dışında ve gizlice gerçekleşti. Alıcının kim olduğu ise Delaware merkezli bir limited şirketin ardına saklanarak gizli tutuldu.

Oakley'in milyarder kurucusu satışlarına devam ediyor! Bu kez de mütevazı evini 68 milyon dolara satıyor!

Oakley'in milyarder kurucusu satışlarına devam ediyor! Bu kez de mütevazı evini 68 milyon dolara satıyor!
twitter.com
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Yoğun bir ay geçiren gözlük imparatoru, rekor kıran satışa ek olarak; piyasaya başka bir ev daha koydu.

Yoğun bir ay geçiren gözlük imparatoru, rekor kıran satışa ek olarak; piyasaya başka bir ev daha koydu.

Beverly Hills'teki 68 milyon dolar değerindeki mülkte Stonehenge'den ilham alan bir motor sahası ve Brutalist tarzdaki alanlara açılan kavisli beton koridorlar bulunuyor. 18.000 metrekarelik alanda ayrıca, beş yatak odası ve 10 banyo yer alıyor.

Beverly Hills'teki 68 milyon dolar değerindeki mülkte Stonehenge'den ilham alan bir motor sahası ve Brutalist tarzdaki alanlara açılan kavisli beton koridorlar bulunuyor. 18.000 metrekarelik alanda ayrıca, beş yatak odası ve 10 banyo yer alıyor.

2016 yılında inşa edilen mülkte 5 yatak odası, 10 banyo, asansör, oturma ve yemek odaları, ana mutfak, ticari mutfak, ofis, ıslak bar, sinema, spor salonu, 3 araçlık garaj ve daha fazlasının yer aldığı söyleniyor.

Dış mekan özellikleri arasında motor sahasının yanında, kapılı bir giriş, teraslar ve sonsuzluk havuzu bulunuyor.

Dış mekan özellikleri arasında motor sahasının yanında, kapılı bir giriş, teraslar ve sonsuzluk havuzu bulunuyor.

Mülkün yine aynı emlak şirketi ve danışman tarafından satıldığı da gözlerden kaçmıyor.

Forbes, Jannard'ın net servetini 1,3 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Forbes, Jannard'ın net servetini 1,3 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Los Angeles Times'in haberine göre, Los Angeles yerlisi olan James (Jim) Jannard, Alhambra Lisesi'nden mezun oldu ve okulu bırakmadan önce USC'ye gitti. 1975 yılında Oakley, Inc.'i kurdu ve şirketi 2007'de 2,1 milyar dolara satmadan önce şirketi bir gözlük ve giyim devi haline getirdi.

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