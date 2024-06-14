Yıllarca Tartışılan Mavi Siyah Elbisenin Sahibi Keir Johnston Hapis Cezasına Çarptırıldı!
Yıllarca Tartışılan Mavi Siyah Elbisenin Sahibi Keir Johnston Hapis Cezasına Çarptırıldı!
Geçtiğimiz yıllarda, sosyal medyada bir elbisenin rengi hakkında yaptıkları paylaşımla tanınan Keir Johnston, elbisenin 'siyah ve mavi' ya da 'beyaz ve altın rengi' olduğunu iddia eden milyonların dikkatini çekmeyi başarmıştı. İnternet üzerinde büyük bir tartışma başlatan Johnton, adını geniş kitleler duyurmuştu. Johnton, geçtiğimiz ay eşine karşı şiddet uygulamakla suçlanmıştı, şimdi de 54 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İşte, detaylar...
Kaynak: The Guardian
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Keir Johnston, yıllar boyu süren tacizlerin ardından, 2022 Mart'ında İç Hebridler'deki Colonsay adasındaki evlerinde eşi Grace'e saldırmakla suçlandı.
2015 yılında Grace'in düğünlerinde giydiği elbisenin fotoğrafıyla ünlenen çift, mahkemeye çıktı. Zaten, Johnston, geçtiğimiz ay eşine saldırıp hayatını tehlikeye attığı suçlamalarını kabul etmişti.
Yargıç, Grace Johnston'ın yaşadığı korku ve sıkıntıları dile getirerek, boğulma olayının 20 saniye sürdüğünü ve bu olayın Grace'in hayatını derinden etkilediğini belirtti.
Yargıç Drummond, Keir Johnston'a yönelik olarak "Senin pişmanlık duymamanı anlayamıyorum." ifadesini kullandı.
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