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Yıllarca Tartışılan Mavi Siyah Elbisenin Sahibi Keir Johnston Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Yıllarca Tartışılan Mavi Siyah Elbisenin Sahibi Keir Johnston Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 14:04

Geçtiğimiz yıllarda, sosyal medyada bir elbisenin rengi hakkında yaptıkları paylaşımla tanınan Keir Johnston, elbisenin 'siyah ve mavi' ya da 'beyaz ve altın rengi' olduğunu iddia eden milyonların dikkatini çekmeyi başarmıştı. İnternet üzerinde büyük bir tartışma başlatan Johnton, adını geniş kitleler duyurmuştu. Johnton, geçtiğimiz ay eşine karşı şiddet uygulamakla suçlanmıştı, şimdi de 54 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

İşte, detaylar... 

Kaynak: The Guardian

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Keir Johnston, yıllar boyu süren tacizlerin ardından, 2022 Mart'ında İç Hebridler'deki Colonsay adasındaki evlerinde eşi Grace'e saldırmakla suçlandı.

Keir Johnston, yıllar boyu süren tacizlerin ardından, 2022 Mart'ında İç Hebridler'deki Colonsay adasındaki evlerinde eşi Grace'e saldırmakla suçlandı.

Grace, saldırı sırasında Johnston tarafından yere yatırıp boğulmaya çalıştığını ifade etmişti. Ancak, bir tanığın müdahalesi sonucunda Grace, eşinin elinden kurtulmayı başardı. Ancak Johnston, eşine ikinci kez saldırdı ve bıçak sallayarak 'Biri ölecek' diye bağırdı.

2015 yılında Grace'in düğünlerinde giydiği elbisenin fotoğrafıyla ünlenen çift, mahkemeye çıktı. Zaten, Johnston, geçtiğimiz ay eşine saldırıp hayatını tehlikeye attığı suçlamalarını kabul etmişti.

2015 yılında Grace'in düğünlerinde giydiği elbisenin fotoğrafıyla ünlenen çift, mahkemeye çıktı. Zaten, Johnston, geçtiğimiz ay eşine saldırıp hayatını tehlikeye attığı suçlamalarını kabul etmişti.

Johnston'ın suçları kabul etmesinin ardından gerçekleştirilen mahkemede, Yargıç Lady Drummond, bu durum karşısında tek uygun cezanın hapis cezası olduğuna karar verdi.

Yargıç, Grace Johnston'ın yaşadığı korku ve sıkıntıları dile getirerek, boğulma olayının 20 saniye sürdüğünü ve bu olayın Grace'in hayatını derinden etkilediğini belirtti.

Yargıç, Grace Johnston'ın yaşadığı korku ve sıkıntıları dile getirerek, boğulma olayının 20 saniye sürdüğünü ve bu olayın Grace'in hayatını derinden etkilediğini belirtti.

Grace ise, bu olayın anısının onu sonsuza dek etkileyeceğini hissettiğini ifade etti.

Yargıç Drummond, Keir Johnston'a yönelik olarak "Senin pişmanlık duymamanı anlayamıyorum." ifadesini kullandı.

Yargıç Drummond, Keir Johnston'a yönelik olarak "Senin pişmanlık duymamanı anlayamıyorum." ifadesini kullandı.

Johnston'ın suçunu erken kabul etmesi nedeniyle, hapis cezası 60 aydan 54 aya indirildi. Cezanın başlangıcı, Johnston'ın ilk kez gözaltına alındığı tarih olan 9 Mayıs olarak belirlendi. 

Ayrıca, Johnston'ın 10 yıl boyunca eşiyle iletişim kurmasını veya ona yaklaşmasını yasaklayan bir karar da verildi.

Tutuklama Süreci İle İlgili Detayları Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

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