Yıllarca Tartışılan Mavi Siyah Elbisenin Sahibi Keir Johnston Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Geçtiğimiz yıllarda, sosyal medyada bir elbisenin rengi hakkında yaptıkları paylaşımla tanınan Keir Johnston, elbisenin 'siyah ve mavi' ya da 'beyaz ve altın rengi' olduğunu iddia eden milyonların dikkatini çekmeyi başarmıştı. İnternet üzerinde büyük bir tartışma başlatan Johnton, adını geniş kitleler duyurmuştu. Johnton, geçtiğimiz ay eşine karşı şiddet uygulamakla suçlanmıştı, şimdi de 54 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kaynak: The Guardian