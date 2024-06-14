Kaldığı Otelde Jakuziye Girdi Herkesin Gözü Önünde Hayatını Kaybetti!
Kaldığı Otelde Jakuziye Girdi Herkesin Gözü Önünde Hayatını Kaybetti!
Kaynak: https://nypost.com/2024/06/12/world-n...
Meksika'nın Sonora eyaletinde tatil yapan Amerikalı çift, jakuzide keyif yapmak isterken hayatlarının kabusunu yaşadılar. Yetkililer, jakuzide uzanırken hayatını kaybeden adama ne olduğu araştırılıyor. Eşinin ise ağır yaralı olduğu biliniyor.
İşte, detaylar...
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Amerikalı turist, Meksika'daki özel bir tatil beldesinde jakuzi keyfi yapmak isterken hayatından oldu!
Geçtiğimiz Salı günü, akşam 22.00 civarında yaşanan olayın, jakuzide elektrik çarpması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.
El Paso Times'ın haberine göre ölüm nedeni resmi olarak belirlenmedi.
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