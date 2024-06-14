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Kaldığı Otelde Jakuziye Girdi Herkesin Gözü Önünde Hayatını Kaybetti!

Kaldığı Otelde Jakuziye Girdi Herkesin Gözü Önünde Hayatını Kaybetti!

Jakuzi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 08:49 Son Güncelleme: 14.06.2024 - 08:50

Meksika'nın Sonora eyaletinde tatil yapan Amerikalı çift, jakuzide keyif yapmak isterken hayatlarının kabusunu yaşadılar. Yetkililer, jakuzide uzanırken hayatını kaybeden adama ne olduğu araştırılıyor. Eşinin ise ağır yaralı olduğu biliniyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/06/12/world-n...
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Amerikalı turist, Meksika'daki özel bir tatil beldesinde jakuzi keyfi yapmak isterken hayatından oldu!

Amerikalı turist, Meksika'daki özel bir tatil beldesinde jakuzi keyfi yapmak isterken hayatından oldu!

Yaşanan trajik olayın ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki Jorge G. henüz olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Lizette Z. ise tedavisi için Amerika'ya götürdü ancak, hayati tehlike yaratacak kadar ağır yaralandı.

Geçtiğimiz Salı günü, akşam 22.00 civarında yaşanan olayın, jakuzide elektrik çarpması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz Salı günü, akşam 22.00 civarında yaşanan olayın, jakuzide elektrik çarpması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

KTSM'nin haberine göre, Sonora Eyaleti Başsavcılığı olayın Puerto Penasco'daki Sonoran Sea Resort'ta yaşandığını açıkladı. 

Görgü tanıklarından biri Daily Star'a verdiği demeçte, 'Havuzdan yeni gelmiştik ve kocam ve oğlum yaklaşık bir saat önce aynı jakuzideydiler' diyerek ekledik 'kurbanlara yardım etmeye çalıştık ancak gittiğimizde adamın nabzı atmıyordu.'

El Paso Times'ın haberine göre ölüm nedeni resmi olarak belirlenmedi.

El Paso Times'ın haberine göre ölüm nedeni resmi olarak belirlenmedi.

Başsavcılık, Amerikalı çiftin jakuzide yaşadıkları trajedinin kaynağının hatalı kablolamadan kaynaklanmış olabilecek elektrik çarpmasına maruz kalmak olduğunu gösteren yanıklara sahip olduğunu ifade ediyor.

Başsavcılık'a göre Lizette ve Jorge'u tanıyan bir tanık, çifti açık havadaki jakuzide gördüğünü ancak ikisinin de hareket etmediğini söyledi. Olay hâlâ araştırılıyor.

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