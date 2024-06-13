Kadıköy'de Motorsikletli Yayaya Çarptı! Kaza, Jahrein ve Pintipanda'nın da Dahil Olduğu Tartışmaya Dönüştü!
Kadıköy'de Motorsikletli Yayaya Çarptı! Kaza, Jahrein ve Pintipanda'nın da Dahil Olduğu Tartışmaya Dönüştü!
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Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçen bir yayaya, seyir halindeki motorsiklet sürüsüsü çarptı.
Pek çok yayanın karşıdan karşıya geçtiğini gördüğü halde, geçiş hakkı kendisinde olan motorsikletli kendisini 'Işık yanıyor' diyerek savundu.
Popüler yayıncı Jahrein, motosiklet sürücüsüne hak verenlerdendi. 👇
Hatta, 'Takipten çıkıyorum seni' diyen sosyal medya kullanıcısına da tepki gösterdi. 👇
Bir diğer yayıncı Pintipanda ise motosikletliyi haksız bulan taraftaydı. 👇
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Derken ikili arasında sinirler yine gerildi. 👇
Neyse, biz sosyal medyada dallanıp budaklanan tartışmaya geri dönelim...👇
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Videonun kazadan önceki anlarına dikkat çekenler de oldu. 👇
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Gelin, bir de kaza anına göz atalım... 👇
Peki, Sizce Kim Haklı?
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