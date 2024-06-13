Kadıköy'de Motorsikletli Yayaya Çarptı! Kaza, Jahrein ve Pintipanda'nın da Dahil Olduğu Tartışmaya Dönüştü!

İstanbul'da Kadıköy'de kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpan motorsikletli, sosyal medyayı ikiye böldü. Motorsikletlinin kask kamerasına yansıyan kaza anında kimin haklı olduğuna dair tartışmaya Jahrein ve Pintipanda da dahil oldu.

İşte, detaylar...