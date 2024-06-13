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Kadıköy'de Motorsikletli Yayaya Çarptı! Kaza, Jahrein ve Pintipanda'nın da Dahil Olduğu Tartışmaya Dönüştü!

Kadıköy'de Motorsikletli Yayaya Çarptı! Kaza, Jahrein ve Pintipanda'nın da Dahil Olduğu Tartışmaya Dönüştü!

Kaza
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 22:27 Son Güncelleme: 13.06.2024 - 22:33

İstanbul'da Kadıköy'de kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpan motorsikletli, sosyal medyayı ikiye böldü. Motorsikletlinin kask kamerasına yansıyan kaza anında kimin haklı olduğuna dair tartışmaya Jahrein ve Pintipanda da dahil oldu. 

İşte, detaylar...

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Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçen bir yayaya, seyir halindeki motorsiklet sürüsüsü çarptı.

Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçen bir yayaya, seyir halindeki motorsiklet sürüsüsü çarptı.

Bostancı sahil yolunda gerçekleşen kazada, yaya hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşlar motorsiklet sürücüsüne tepki gösterdi.

Pek çok yayanın karşıdan karşıya geçtiğini gördüğü halde, geçiş hakkı kendisinde olan motorsikletli kendisini 'Işık yanıyor' diyerek savundu.

Pek çok yayanın karşıdan karşıya geçtiğini gördüğü halde, geçiş hakkı kendisinde olan motorsikletli kendisini 'Işık yanıyor' diyerek savundu.

Olayın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri motorsikletliyi haksız bulurken, kimileri de yayanın haksız olduğunu söyledi.

Popüler yayıncı Jahrein, motosiklet sürücüsüne hak verenlerdendi. 👇

Popüler yayıncı Jahrein, motosiklet sürücüsüne hak verenlerdendi. 👇
twitter.com

Hatta, 'Takipten çıkıyorum seni' diyen sosyal medya kullanıcısına da tepki gösterdi. 👇

Hatta, 'Takipten çıkıyorum seni' diyen sosyal medya kullanıcısına da tepki gösterdi. 👇
twitter.com

Bir diğer yayıncı Pintipanda ise motosikletliyi haksız bulan taraftaydı. 👇

Bir diğer yayıncı Pintipanda ise motosikletliyi haksız bulan taraftaydı. 👇
twitter.com
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Derken ikili arasında sinirler yine gerildi. 👇

Derken ikili arasında sinirler yine gerildi. 👇
twitter.com

Neyse, biz sosyal medyada dallanıp budaklanan tartışmaya geri dönelim...👇

Neyse, biz sosyal medyada dallanıp budaklanan tartışmaya geri dönelim...👇
twitter.com

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Videonun kazadan önceki anlarına dikkat çekenler de oldu. 👇

Videonun kazadan önceki anlarına dikkat çekenler de oldu. 👇

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Gelin, bir de kaza anına göz atalım... 👇

Peki, Sizce Kim Haklı?

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