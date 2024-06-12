90'ların En Popüler Oyuncakları Şimdilerde Binlerce Dolara Satılıyor!

Öncelikle bilmelisiniz ki o bir oyuncak saksafondan çok daha fazlası... Jack Black'in canlı Tenacious D konserlerinde kullandığı Sax-A-Boom, ilk olarak 1998 yılında Kawasaki tarafından üretildi.

DSI Toys tarafından pazarlanan Sax-A-Boom'un üretimi yaklaşık 20 yıl kadar önce durduruldu. Günümüzde müzayede sitelerinde boy gösteren 8 düğmeli ve her düğmesinin ardından harika bir müzik döngüsü olan bu eşsiz oyuncak, 700 dolar civarında alıcı buluyor.