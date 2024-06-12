90'ların En Popüler Oyuncakları Şimdilerde Binlerce Dolara Satılıyor!
90'ların En Popüler Oyuncakları Şimdilerde Binlerce Dolara Satılıyor!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
90'ların vazgeçilmezleri yeniden, piyasayı alt üst ediyor! Bir döneme damgasını vuran 90'lı yılların ikonik oyuncakları, günümüzde yüzlerce, hatta binlerce dolar değerinde. Mail Online tarafından hazırlanan listede Furbie'den sanal bebeklere, pokemon kartlarından Süper Mario 64 oyununa yok yok!
Hazırsanız, geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa başlıyoruz...
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'90'larda çocuk olmak...' denildiğinde, aradan 30 yıl geçse de hâlâ evinizin gizli bir köşesinde sakladığınız tasolar, sanal bebek, Nintendo ya da DVD çalar aklınıza gelebilir.
İlk sırada, Kawasaki marka 'Sax-A-Boom' var!
90'ların da en değerlilerindendi: Pokemon 'Charizard' ticaret kartı!
Tabii Pokemon kartları arasına en değerli olan ise şüphesiz: Pikachu-Holo Illustrator kartıdır!
90'ların elektronik robot oyuncaklarından Furby!
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90'lı yılların çığır açan DVD ve VHS kaydedicileri!
İşte, bir prensesi kurtama görevi daha: Süper Mario 64 kartuşu!
'P1' Tamagotchi, yani 'Sanal Bebek'
Sırada, 'Kara Lotus' Büyüsü Toplama Kartı var.
Son olarak karşınızda, Sega Saturn var!
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Peki, sizin favori 90'lar oyuncağınız hangisi?
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