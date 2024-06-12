Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
90'ların En Popüler Oyuncakları Şimdilerde Binlerce Dolara Satılıyor!

90'ların En Popüler Oyuncakları Şimdilerde Binlerce Dolara Satılıyor!

pokemon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 21:10

90'ların vazgeçilmezleri yeniden, piyasayı alt üst ediyor! Bir döneme damgasını vuran 90'lı yılların ikonik oyuncakları, günümüzde yüzlerce, hatta binlerce dolar değerinde. Mail Online tarafından hazırlanan listede Furbie'den sanal bebeklere, pokemon kartlarından Süper Mario 64 oyununa yok yok!   

Hazırsanız, geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa başlıyoruz...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
İçeriğin Devamı Aşağıda

'90'larda çocuk olmak...' denildiğinde, aradan 30 yıl geçse de hâlâ evinizin gizli bir köşesinde sakladığınız tasolar, sanal bebek, Nintendo ya da DVD çalar aklınıza gelebilir.

'90'larda çocuk olmak...' denildiğinde, aradan 30 yıl geçse de hâlâ evinizin gizli bir köşesinde sakladığınız tasolar, sanal bebek, Nintendo ya da DVD çalar aklınıza gelebilir.

Bize soracak olursanız, bu nostaljik ve bir o kadar değerli parçaları saklamaya devam edin. Mail Online'ın haberine göre, geçmişin yıldızları günümüzde de bir hayli değerli.

İlk sırada, Kawasaki marka 'Sax-A-Boom' var!

İlk sırada, Kawasaki marka 'Sax-A-Boom' var!

Öncelikle bilmelisiniz ki o bir oyuncak saksafondan çok daha fazlası... Jack Black'in canlı Tenacious D konserlerinde kullandığı Sax-A-Boom, ilk olarak 1998 yılında Kawasaki tarafından üretildi. 

DSI Toys tarafından pazarlanan Sax-A-Boom'un üretimi yaklaşık 20 yıl kadar önce durduruldu. Günümüzde müzayede sitelerinde boy gösteren 8 düğmeli ve her düğmesinin ardından harika bir müzik döngüsü olan bu eşsiz oyuncak, 700 dolar civarında alıcı buluyor.

90'ların da en değerlilerindendi: Pokemon 'Charizard' ticaret kartı!

90'ların da en değerlilerindendi: Pokemon 'Charizard' ticaret kartı!

Charizard kartı, 1999 yılında yalnızca 121 adet olarak piyasaya sürüldü. O yıllarda da Pokemon kartları arasında 'en değerli' kartlardan biri olarak görülen Charizard kartı, son dönemlerde e-Bay'da 299.000 dolara satılıyor.

Tabii Pokemon kartları arasına en değerli olan ise şüphesiz: Pikachu-Holo Illustrator kartıdır!

Tabii Pokemon kartları arasına en değerli olan ise şüphesiz: Pikachu-Holo Illustrator kartıdır!

Pokemon kartları arasında söz konusu olan Pikachu olduğunda her zaman değer artardı. Fakat, 1998 yılında piyasaya çıkan Pikachu-Holo Illustrator kartından sadece 20 tane var. Ve bugüne kadar bilinen en pahalı Pikachu-Holo Illustrator kartı, 6.000.000 dolara satıldı!

90'ların elektronik robot oyuncaklarından Furby!

90'ların elektronik robot oyuncaklarından Furby!

1998 yılında oyuncak piyasasında yerini alan Furby'ler ise sınırlı sayıda cümle kullanarak iletişim kurabilen elektronik robot oyuncaklardı.Günümüzde birer koleksiyon parçası olan Furbylerin içlerinden biri ise çok daha fazla değere sahip.

Kid Cuisine dondurulmuş gıda markasının müşterilerine özel teklifi olarak tanıtılan bu özel sürüm Furby'yi elde etmek için günümüzde, 1.000 dolar civarında ödeme yapmanız gerekiyor. Fiyatlar kimi zaman 2.500 dolara kadar çıkabiliyor. 

Millennium Furby'leri arasında 100 dolardan daha yüksek fiyata satılan yüzlerce modeli de bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

90'lı yılların çığır açan DVD ve VHS kaydedicileri!

90'lı yılların çığır açan DVD ve VHS kaydedicileri!

VCR/DVD oynatıcı kombinasyonları ilk kez 1999 yılı civarında piyasaya sürüldü. Bu tarihten sonra hem DVD hem de VHS kaydedici modeller özellikle değer kazandı. 

Çalışır durumda olan VCR/DVD oynatıcılar, günümüzde 200 dolar civarında alıcı buluyor. Elbette, VHS bantların ölçeklendirilmesi ve HDMI üzerinden çıkış yapılması halinde fiyatlar artıyor.

İşte, bir prensesi kurtama görevi daha: Süper Mario 64 kartuşu!

İşte, bir prensesi kurtama görevi daha: Süper Mario 64 kartuşu!

Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan Super Mario 64 kartuş oyunu, 2021 yılında gerçekleştirilen bir açık artırmada 1.560.000 dolara satıldı. 

Genellikle 40 dolar civarında alıcı bulan bu oyunun farkı ise kapalı ve açılmamış bir sürüm olmasıydı. 1997 yılında piyasaya sürülen bu 3 boyutlu oyun, tüm zamanların en iyileri arasında yer alan bir klasik!

'P1' Tamagotchi, yani 'Sanal Bebek'

'P1' Tamagotchi, yani 'Sanal Bebek'

Tamagotchi, Mayıs 1997'de ABD'de piyasaya sürüldü. Dünya çapında 90 milyonun üzerinde satış rakamlarına ulaşan bu ikonik oyuncak, 'dijital evcil hayvan' olarak hayatımıza girmişti. Serinin özel sürümleri günümüzde 100 ila 400 dolar arasında fiyatlandırılıyor. 

Ancak içlelerinden biri var ki 2.500 dolara kadar fiyatlandırılan bir koleksiyon parçası. Bu model ise, beyaz ve Kırmızı 'P1' Tamagotchis

Sırada, 'Kara Lotus' Büyüsü Toplama Kartı var.

Sırada, 'Kara Lotus' Büyüsü Toplama Kartı var.

Magic the Gathering'in rekabetçi oyunları arasında yasaklanan bu kart, oyunun en değerlisi. Bugüne kadar 2 Black Lotus kartı açık artırmada 500.000 dolara satıldı. 

1993 yılında piyasaya sürülen oyun, bugün dünya çapında 50 milyon oyuncuya ulaşarak ticari kart oyunu türüne öncülük etti.

Black Lotus ise oyunun ilk sürümlerinde ortaya çıktı ve oyundaki en güçlü kartlardan biri olarak kayda geçti. Bu nedenle çoğu rekabetçi turnuvada yasaklanan kartın ilk baskıdaki 'Alpha' Black Lotus kartları 100.000 dolara kadar düzenli olarak el değiştiriyor.

Son olarak karşınızda, Sega Saturn var!

Son olarak karşınızda, Sega Saturn var!

Sega'nın Saturn'ü hiçbir zaman Nintendo'nun rakibi N64'ün başarısını tam olarak elde edemedi. Yine de bu konsol, Panzer Dragoon ve Virtua Fighter gibi kült oyunlarla koleksiyonluk bir parça olarak görülüyor. 

Özellikle de yarı saydam gövdeli ve yalnızca 30 bin adet üretilen 'This is Cool' Saturn konsollarının rutin olarak 800 dolara kadar el değiştirdiği biliniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki, sizin favori 90'lar oyuncağınız hangisi?

Peki, sizin favori 90'lar oyuncağınız hangisi?

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın